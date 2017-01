NOTA – Administração Penitenciária

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que quatro mulheres foram presas, na tarde de sexta-feira (6), quando tentavam entrar com maconha, introduzida nas partes íntimas, no Complexo Penitenciário São Luís. O flagrante foi feito durante revista realizada no body scan (escâner corporal), um dos equipamentos de vistoria da Portaria Unificada (PU).

Na ocasião, foram detidas em flagrante Marinilde Moreira, Inacia Dayane Piedade da Silva, Jorgeanne Luiza Miranda e Joseyldes Silva Barbosa, quando iriam visitar, respectivamente, seus companheiros, Paulo Roberto Ferreira Braga, Augusto Cesar Santos Filho, Gustavo Vieira Silva e Graciel Barros de Oliveira.

A Seap esclarece, ainda, que com mais essas prisões chegam a nove o número de mulheres submetidas à revista no body scan e flagradas com drogas. Além disso, desde a instalação do aparelho, em novembro, uma mulher foi detectada tentando entrar com celular.

A Seap ressalta que todas as pessoas detidas, assim como a droga apreendida, foram apresentadas na delegacia para cumprimento dos devidos procedimentos.