Nos 30 anos de Zé Doca, Governo entrega delegacia, viatura e inicia segunda etapa do Mais Asfalto

Na comemoração dos 30 anos de emancipação, o município de Zé Doca recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado. Nesta quarta-feira (04), o governador Flávio Dino esteve na cidade para entregar a nova Delegacia Regional da Polícia Civil, uma viatura nova para a unidade, um ônibus escolar, uma motoniveladora, 06 kits esportivos e dar início à segunda etapa do programa Mais Asfalto. Ao lado da prefeita Josinha Cunha, ele ainda entregou obras da Prefeitura nas áreas da saúde e lazer.

Festejado desde a sua chegada ao município, Flávio Dino recebeu palavras de apoio, carinho e confiança da população de Zé Doca, que abraçava o governador e registrava o momento de felicidade com fotos e selfies. Vários prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cidades da região participaram da agenda.

“Quero transmitir a toda a população da cidade e da região essa convicção que nós temos em um Governo de Todos, de verdade, um Governo que se preocupa em ser amigo de todos aqueles que querem trabalhar em favor da população. Um Governo que valoriza a união, realizações concretas no lugar de papel, folha de papel, discursos vazios. Isso ficou no passado. Um Governo que não tem donos, o dono é a população. E por isso tem tantas entregas, tantas inaugurações, tantos investimentos”, destacou o governador.

Em Zé Doca, Flávio Dino citou que o Governo do Estado já entregou um Restaurante Popular – que serviu mais de 100 mil refeições em 2016 – escolas reformadas, Mais Asfalto, além de equipamentos como viaturas, ônibus escolar e patrol.

“Hoje estamos também dando esse passo no que se refere a segurança pública com a nova delegacia, novo delegado, nova viatura, fortalecendo o trabalho da segurança pública não só em Zé Doca, mas também nos municípios vizinhos. Provando que nós estamos no caminho certo, caminho de um Governo sério, honrado, honesto, que aplica bem o pouco dinheiro disponível, e, por isso, consegue ter um nível de entregas e realizações em todas as áreas e em todas as regiões”, reiterou.

A prefeita Josinha Cunha classificou a parceria com o Governo do Estado como “muito importante” e disse que esse trabalho integrado “vai nos fortalecer cada vez mais”. Ela disse que a Delegacia, o asfalto e outros investimentos como a construção de uma escola de seis salas e um núcleo de Educação em Tempo Integral são ações fundamentais para o município. “Só tenho a agradecer ao governador Flávio Dino, pela parceria e pelo companheirismo”, sublinhou.

O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho acompanhou a agenda e ressaltou que a atuação do Governo do Estado é muito boa no município. “E agora com a parceria com a prefeita Josinha as coisas vão fluir aqui em Zé Doca. E, com certeza, juntos os benefícios serão muitos para Zé Doca. Esse é o nosso objetivo. É sempre procurar unir forças, porque a união é que nos fortalece. E o povo de Zé Doca precisa muito do governador Flávio Dino”, afirmou o parlamentar.

Reforço na Segurança Pública

A nova Delegacia faz parte da política de reestruturação da rede física das unidades em todo o estado e na Regional de Zé Doca vai atender mais de 10 municípios com o que há de mais moderno em termos de estrutura, sendo referência para o planejamento da segurança de toda a região oeste maranhense.

Para o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, esse é mais um grande passo para o combate ao crime e que atende a um clamor da população com o retorno ao comando da Delegacia Regional de Zé Doca o delegado Jader, “que conhece a região, tem uma experiência policial forte, e que agora vai contar com uma estrutura equilibrada para sua atividade neste prédio”.

Mais Asfalto

Várias vias da sede de Zé Doca e de povoados serão melhoradas com serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica, que tiveram início nesta quarta-feira com a assinatura da ordem para a execução do programa Mais Asfalto. “Está chegando em boa hora, espero que dure bastante tempo”, diz a moradora Irene da Silva sobre a pavimentação.

Serão R$ 2 milhões nesta 2ª etapa do Mais Asfalto no município. Também moradora de Zé Doca, Socorro Machado diz que “estamos começando a ter o que a gente mais queria, ruas boas para trafegar”.

Obras da Prefeitura

Além das obras do Governo do Estado, o governador Flávio Dino participou, ao lado da prefeita Josinha Cunha, da inauguração de equipamentos construídos pela Prefeitura de Zé Doca, como o Centro de Especialidades Edla de Almeida Costa, o Hospital e Maternidade Dr. Isaias de Jesus Cavalcante Pereira, além do ginásio poliesportivo Valber de Souza Costa, onde a agenda teve fim com uma grande festa popular e o corte do bolo de aniversário da cidade.