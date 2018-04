Nos 122 anos de Codó, Flávio Dino entrega pacote de ações com estímulo ao trabalho, asfalto, água, sementes e verbas para a Saúde

O governador Flávio Dino levou um pacote de obras e investimentos a Codó nesta segunda-feira (16), quando a cidade completou 122 anos de fundação. Foram diversas áreas contempladas, incluindo asfalto, abastecimento de água, trabalho, agricultura e verbas para a Saúde.

“Estamos fazendo mais uma etapa do Mais Asfalto, ajuda na saúde, sementes para a agricultura familiar e outras ações. Estamos presentes em todas as áreas da cidade”, disse Flávio Dino.

Um dos destaques foi a entrega de 85 carrinhos e kits do Mais Renda. O programa capacita e profissionaliza trabalhadores informais para que se tornem microempreendedores. Eles passam por cursos e, no fim, recebem um kit e um carrinho para vender seus produtos. Em Codó, foram 60 kits e carrinhos para o ramo de alimentos, e 25 para o de beleza.

“Antes eu vivia fazendo faxina na casa de um e de outro. Hoje tenho como sobreviver com o meu carrinho para trabalhar e tirar a alimentação minha e dos meus filhos”, afirmou Mercia Poliana, que foi beneficiada com um carrinho.

O secretário de Desenvolvimento Social, Francisco de Oliveira Júnior, que está à frente do Mais Renda, conta que o programa já está presente em 13 cidades. “As pessoas aqui em Codó já foram capacitadas e a partir de hoje poderão manter suas famílias com seu próprio trabalho”, disse.

Verba para a saúde

Flávio Dino assinou uma portaria para repassar R$ 3,3 milhões para melhorar a Saúde de Codó. “Já temos uma UPA, mas vamos ajudar mais o município”, disse o governador.

Mais Água

O governador ainda inaugurou três Sistemas de Abastecimento de Água em comunidades que sofriam com a falta desse recurso natural. “O povo estava sentindo falta dessa água, agora nós estamos todos felizes”, afirmou o lavrador Antônio Domingo.

“Às vezes era uma da madrugada e eu tinha que acordar para poder apanhar água para dar banho nos filhos e botar para ir para a escola. Era muito difícil. Agora está uma maravilha”, contou Francisca de Andrade.

Sementes

A região de Codó também recebeu 13 mil quilos de sementes para apoiar os agricultores familiares. Em todo o Estado, são 521 mil quilos para esta safra.

“Na regional de Codó, nós atendemos cerca de dez municípios. Nós temos um grande programa, que é o Mais Sementes, que visa potencializar o trabalho na agricultura familiar. Entregamos as sementes no tempo certo, além de outros insumos como adubo e calcário”, diz Loroana Santana, presidenta da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão.

Asfalto

Também foi autorizado o início de uma nova etapa do Mais Asfalto. O prefeito Nagib Francisco lembrou que o programa já tinha passado pela cidade, pavimentando importantes ruas de Codó.

Ele citou diversas outras ações do Governo do Estado feitas em parceria com a prefeitura, incluindo Escolas Dignas, praça, construção do Núcleo de Educação Integral, poços e a construção do mercado central. “É um governador que governa para todos, principalmente para os esquecidos. Na contramão desta crise econômica no país, o governador Flávio Dino segue firme gerando emprego e renda.”

“Agradeço muito ao prefeito e à sua equipe, aos secretários, vereadores e todas as lideranças codoenses que estão aqui conosco, mostrando que o que precisamos hoje é de uma grande união”, disse Flávio.

Escola de Música

O governador Flávio Dino também entregou 30 instrumentos musicais para a nova Escola de Música do município, inaugurada nesta segunda-feira em Codó.

“Esses instrumentos eram o que estava faltando e vão ajudar na nossa qualificação de trabalho” diz Onilde de Souza, diretora do Instituto Maná. O projeto existe há 12 anos e atende 60 crianças. Com a doação dos instrumentos, o projeto será estendido para outras escolas do município.

O governador convidou as crianças do instituto para se apresentarem no Natal de Todos deste ano, em frente ao Palácio dos Leões.