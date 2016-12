No primeiro dia do ano será a vez do reggae dar o tom da festa do novo ano

Para dar continuidade a festa de Réveillon e receber 2017 de braços abertos, o dia 1º de janeiro, domingo, será a vez do reggae animar maranhenses e turistas, na Avenida Litorânea. O ritmo, que tem a cara de São Luís, encerrará festa organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), Prefeitura Municipal de São Luís e com o patrocínio Grupo Mateus, e será realizada no palco instalado ao lado do Rio Pimenta.

Na programação, a festa começa às 19h, com o som do DJ Tarcisio Selektah, às 19h30 é a Banda Raja que comanda o som. 20h30, volta o DJ Tarcisio Selektah e 21h o grupo Barba Branca se apresenta. A noite será encerrada com o show de Tribo de Jah, que fará o público dançar e curtir o melhor do reggae.

A festa será no mesmo local onde foi realizada a comemoração da noite de Reveillon, localizado ao lado do Rio Pimenta, para liberar o trânsito e garantir melhor circulação em toda extensão da Litorânea. A infraestrutura do evento foi pensada para comportar um grande público, atendendo também aquelas pessoas em condições de mobilidade reduzida.

Praias

Quem quiser curtir as praias durante o primeiro dia do ano, a novidade é a liberação de mais de 80% dos pontos de balneabilidade. Apenas três pontos da Praia da Ponta D’areia (Bar do Dodô, em frente à Praça de apoio ao banhista e em frente ao Hotel Brisa Mar), e um da Praia de São Marcos (Foz do Rio Calhau), estão impróprios para o banho.