No aniversário de Balsas, Governo entrega reforma do aeroporto, kits de feira e irrigação, assina autorização para construção do CRAs e de reforma do estádio municipal

Balsas completou nesta quinta-feira (22), 100 anos e teve muito o que comemorar com a ida da comitiva do Governo do Estado e a entrega de umas das mais esperadas obras da cidade: o aeroporto de Balsas.

“Para todo o Maranhão, Balsas é um dos vetores do nosso desenvolvimento. Muito importante para a produção de toda essa região, por isso fiz questão de estar aqui, trazendo presentes, direitos, serviços públicos”, conta o governador Flávio Dino.

A agenda, que foi realizada com a presença do governador Flávio Dino, do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, e do TCU, Raimundo Carreiro, também contou com a presença de deputados estaduais e federais, gestores municipais e de grande parte da população balsense.

“Reinauguramos o aeroporto, que é muito importante para o empresariado, para a saúde da região e para toda cidade porque, por intermédio do aeroporto, chegam mais investimentos. Assinamos o convênio da construção do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), assinamos o convênio do Estádio Municipal Cazuza Ribeiro, estamos com o Parque Centenário em fase final, estamos ampliando os serviços do Hospital que inauguramos aqui”, ressaltou o governador Flávio Dino.

Na ocasião, o Governo do Estado também entregou kits de irrigação para beneficiar agricultores do Agropolo Balsas e kits feira para fortalecimento da produção local.

“Vai ser mais uma renda que a gente vai ter, além das polpas de fruta, porque quando é verão,a plantação sofre muito, mas com o kit de irrigação a gente vai voltar a mexer com a terra, plantando alface, rúcula. Cebolinha, abobrinha e muito mais”, conta Sirley Maia, do Povoado Angelim, que foi beneficiada com kit de irrigação.

O ministro do planejamento, Dyogo Oliveira, recebeu ao lado do governador Flávio Dino o título de cidadão balsense e fala sobre a importância das ações no município de Balsas.

“O município de Balsas tem sido atendido com diversas obras e recursos do governo municipal, do estadual e do federal. Isso é muito importante porque Balsas é uma cidade polo na região, é um ponto de apoio para diversos serviços e é fundamental que a gente se empenhe para melhorar a situação da cidade de Balsas”, afirma o ministro.

Para o prefeito de Balsas, Dr. Erick, Balsas está em festa pelo aniversário de cem anos e pelos investimentos que tem recebido do Governo do Estado. “A cidade está em festa e os investimentos que o governo tem feito em Balsas tem ajudado a melhorar muito a nossa cidade”.

“O apoio do governador Flávio Dino tem sido fundamental para gente conseguir atender as demandas de todo o sul do estado”, completou o prefeito de Balsas, Erick Augusto.

Condecoração

Em reconhecimento aos serviços prestados pela cidade, o governador Flávio Dino foi condecorado com a “Medalha do Centenário” que homenageia as 100 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Balsas. Em três anos, a cidade experimentou um ciclo marcado por investimentos em infraestrutura, saúde e educação, esperados há décadas e concretizados na gestão Flávio Dino.

Entre as principais estão mais de 15 obras que estão contribuindo para o crescimento da região. Cidadania e dignidade para milhares de habitantes, com o investimento de R$ 245,7 milhões em grandes obras e ações como a Construção do Hospital Macrorregional de Balsas, quatro patrulhas agrícolas entregues, 28 km de Mais Asfalto em vias urbanas e 200 km de Mais Asfalto em rodovias, um Centro Educa Mais de educação em tempo integral, uma unidade do Viva/Procon e muitas outras ações.