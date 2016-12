‘Natal de Todos’ encantou população e contribui para complementação da renda

Enquanto o público se divertia curtindo o encerramento da programação do ‘Natal de Todos’ com a Cantata Natalina, na quinta-feira (22), centenas de vendedores aproveitaram para ter um lucro extra. O comércio informal de alimentos e outros diversos produtos, incluindo itens natalinos, ficou aquecido com a programação cultural promovida pelo Governo do Estado. Balões decorados, algodão doce, churrasquinhos, sucos e refrigerantes, pipoca e até brinquedos podiam ser encontrados com os vendedores na área da Igreja da Sé, durante a Cantata Natalina.

As boas vendas eram a expectativa de Cláudio Almeida, 42 anos, vendedor de balões. Todos os anos ele aproveita a movimentação gerada com a Cantata e consegue ter uma renda a mais. Este ano, ele observou um número maior de vendedores e afirmou ser um bom sinal a concorrência. “Tem espaço para todos. Tem um grande público e todo mundo consegue vender bem seu produto. Eu estou feliz com o retorno e vejo que deu para tirar um bom lucro”, disse ele, que avaliou a venda como aproximadamente 35% maior que no ano anterior.

As vendas também foram satisfatórias para o vendedor de churros José Miguel, 29 anos, que pela primeira vez experimentou comercializar no local durante o tradicional evento. “O movimento aqui é muito bom e sei que vou conseguir vender mais do que já vendi e que já está muito bom”, disse ele.

Os comerciantes de comida montaram espaços com acomodações para quem aproveitava o espetáculo. Muitas famílias se reuniram para comer enquanto se deslumbravam com as apresentações. Apesar da concorrência e também da crise econômica, eventos como os inúmeros que foram promovidos ao longo da programação natalina ajudam a movimentar os espaços e garantem boas oportunidades de negócios.

Sabendo disso, o pipoqueiro Raimundo Nonato, 60 anos, afirmou que sempre aposta nesses eventos para vender um pouco mais. “Tenho conseguido ter um bom lucro e a gente ainda se diverte com essas programações tão bonitas. Natal é um momento de união e é muito bom para a minha venda. Estou bastante satisfeito com o que tenho conseguido aqui nestes dias de festa”, disse o vendedor.

A secretária adjunta de Cultura e Turismo (Sectur), Vanessa Leite, prestigiou a Cantata Natalina, e destacou a importância do evento. “O Governo do Estado garante esta tradição da Cantata, encerrando a programação e uma campanha linda de Natal com atrações variadas e espaços para receber a todos, ludovicenses e também turistas. A expressão do comércio informal é outra vertente que foi beneficiada com estes eventos”, ressaltou.

Atrações

O encerramento da programação do ‘Natal de Todos’, que ao longo de todo o mês contou com várias atrações, foi marcado pelo clima de solidariedade, união e confraternização. A tradicional Cantata Natalina, na noite de quinta-feira, foi o ponto alto da programação que reuniu centenas de pessoas e abrilhantou ainda mais a Igreja Sé com a apresentação de sete grupos de canto coral, entre adulto e infantil. O encerramento também contou com a apresentação do Papai Noel, encenação de auto natalino e show de artistas maranhenses.

A vasta programação realizada desde o início de dezembro para celebrar o período natalino teve shows da banda Bossa Nossa e do cantor Roberto Rafa, no dia 16, que fizeram o público em frente ao Palácio dos Leões cantar junto com os artistas. No dia 17, na Praça da Lagoa, a criançada foi contemplada com o espetáculo infantil ‘ZZZ Sganareli’, da Companhia Cambalhotas, com mensagem de conscientização sobre meio ambiente. Em seguida, houve o show da Banda Vagalume com repertório das mais conhecidas canções da música infantil.

Para alegrar adultos e crianças, a programação em frente ao Palácio dos Leões teve a abertura marcada pela presença do Papai Noel e show de vários artistas locais na estrutura de palco montada no local.

O Espigão da Ponta d’Areia foi outro ponto de atrações da programação do ‘Natal de Todos’. A programação promovida pelo Governo do Estado na Praça da Lagoa foi coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) com patrocínio da Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

Cidade luz

Os pontos turísticos, prédios estratégicos da gestão pública e alguns espaços receberam decoração e iluminação artística, com o período natalino. A decoração priorizou as cores e brilho típicos do Natal. A fachada do Palácio dos Leões ficou um show à parte. Além das luzes, quem passa pelo local pode observar um lindo presépio e na abertura da decoração o público foi presenteado com a presença do Papai Noel e apresentação de grupos de canto coral.