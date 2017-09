“Não tinha teto, não tinha nada”, diz professora sobre barracão substituído por Escola Digna

“Era uma escola muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada”. A brincadeira da professora Narcisa da Silva Corrêa hoje tem um significado especial para os moradores do povoado de Bacuri. Localizada a 7 quilômetros da sede de Peritoró, a cidade recebeu uma Escola Digna do Governo do Estado recentemente. As paredes de taipa, a poeira e o desconforto dos alunos tornaram-se história do passado.

“As paredes eram só aqui na metade, o telhado era de palha e quando passava algum carro, enchia tudo de poeira”, conta a professora de 60 anos – mais da metade deles, 35, dedicados à profissão. “A gente dava aula aqui porque não tinha jeito, fazia por se preocupar com as crianças e os pais, fazia por amor mesmo”, lembra.

Inaugurada em junho deste ano, a Unidade de Ensino Fundamental Juarez Nunes atende 88 estudantes, da Educação Infantil ao 5º ano nas turmas normais, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No antigo barracão de taipa, uma média de 15 estudantes ficava em uma turma multisseriada – ou seja, várias séries na mesma sala ao mesmo tempo. Isso obrigava alguns dos pequenos moradores a ir estudar em outros povoados e dificultava o aprendizado de quem ficava por lá.

Para os adultos, a situação também era complicada. Agora, com o EJA, a escola tem tentado reverter os índices de 80% de analfabetismo observado entre os pais dos estudantes da unidade escolar.

“Já teve a situação de eu receber, sozinha, 12 crianças que eu precisava pegar na mão para que conseguissem escrever. Hoje eles estão aqui e escrevem até no quadro”, conta Narcisa da Silva Corrêa.

Fim do banheiro de palha

Com a nova estrutura construída pelo Governo do Maranhão, há salas revestidas, limpas e mobiliadas com carteiras, armários e ventiladores. Professores e estudantes têm espaço de convivência no pátio. Há também uma cantina para preparo do lanche. Os banheiros representaram uma inovação na comunidade.

“É ótimo. Foi uma escola que encheu a gente de esperança e agora aqui é uma maravilha”, reforça a professora.

Aluna do 5º ano, Juliana Rodrigues Sampaio frequenta a escola que agora é quase ao lado da sua casa. Além dela, irmãos e primos também frequentam a unidade que atende a todo o povoado, onde residem 62 famílias.

“Nessa [escola] aqui agora tem ventilador, a gente brinca por aqui tudo e o banheiro não é mais de palha”, diz.

Com o programa Escola Digna, outras duas escolas em Peritoró, nos povoados de Santa Maria e Peritoró dos Pretos, já foram construídas pelo Governo do Maranhão. Uma quarta escola, no povoado de Mendonça, também já foi iniciada e em breve será entregue.

Em todo o estado, além de construir 300 novos prédios de alvenaria para substituir as antigas escolas de taipa, o programa Escola Digna já reformou ou reconstruiu mais de 620 unidades escolares e tem levado formação para professores, para elevar os índices educacionais e do desenvolvimento de todas as regiões do Maranhão.