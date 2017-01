Musicoterapia leva alegria para pacientes e acompanhantes do Hospital Carlos Macieira

“A música alegra as pessoas que vêm ao hospital e também os pacientes. Adorei sair daqui com essa energia boa”, contou sorridente Esmeraldina Santos, que estava visitando familiar no Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES). A acompanhante presenciou a apresentação de músicos e alunos do curso de Licenciatura em Música, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no início dessa semana.

A atividade faz parte de uma parceria entre o hospital, por meio do setor de Reabilitação, com a musicoterapeuta Brasilena Gottschall, que ministra disciplinas como educação especial musical na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

A terapeuta ocupacional Giselda Andrade contou que esta foi a terceira apresentação dos músicos no HCM e acrescentou que a cada encontro há uma participação maior dos pacientes. “Eles ficam mais alegres e gostam de participar, inclusive cantando e tocando alguns instrumentos. Em breve, traremos um projeto bem legal de humanização que consiste na criação de instrumentos pelos próprios pacientes”, informou.

De acordo com a musicoterapeuta Brasilena Gottschall, a música consegue socializar o paciente, exteriorizando emoções e sentimentos. “Estamos celebrando dez anos de criação do curso de licenciatura em música e a nossa vinda ao hospital faz parte do programa de extensão. Nós buscamos, com esse momento, promover uma mudança de comportamento e da qualidade de vida dos pacientes”, contou.

A paciente Maria do Carmo Santos elogiou a iniciativa. “Achei muito legal, dá uma animada para continuar o tratamento”. “Eu lembrei o tempo em que eu era mais nova e adorava dançar”, contou Maria das Neves. Já o paciente Anderson Cardoso aproveitou para tocar um dos instrumentos produzidos pelos alunos de música. “É uma alegria acompanhar a apresentação, muda o clima do hospital e deixa a gente mais leve”, destacou.