Município de Arame receberá Sistema Universalizado de Água por meio Plano Mais IDH

Os graves problemas no abastecimento de água no município de Arame, distante 497 km de São Luís, estão prestes a ter um fim. A cidade receberá Sistema Universalizado de Água como parte do Plano Mais IDH, do Governo do Estado. A licitação para o início das obras já está em processo de finalização e as obras devem ser iniciadas em 30 dias.

O Sistema Universalizado de Abastecimento de Água para a cidade de Arame inclui a implantação de dois poços com vazão de 60m³/h, dois reservatórios, 19 quilômetros de rede de distribuição e 3.500 novas ligações residenciais. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) será a executora das obras.

Em reunião com a prefeita de Arame, Jully Hally, e o secretário de Finanças do município, Diogo Alencar, o presidente da Caema, Davi Telles, afirmou que o sistema garantirá o abastecimento com qualidade à população do município. “Os Sistemas Universalizados de Abastecimento de Água estão sendo implantados nas cidades que fazem parte do Mais IDH, do Governo do Estado, com a garantia de que comunidades que sofriam com abastecimento precário possam ter mais qualidade de vida e água em suas torneiras”, enfatizou Davi Telles.

A prefeita Jully Hally afirmou que a população de Arame sofre com o desabastecimento. “Apenas 10% da população tem água e este apoio do Governo do Estado representa um grande avanço para o município; vai melhorar muito a questão das doenças de veiculação hídrica, e temos certeza que a cidade só tem a ganhar”, disse.