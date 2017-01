Municipalização do Trânsito é tema de reunião com prefeitos de Santa Rita e Bacabeira

A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), Larissa Abdalla Brito, recebeu, nesta quinta-feira (26), em São luís, a visita dos prefeitos de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, e Santa Rita, Hilton Gonçalo de Sousa. Os gestores municipais foram conhecer os benefícios dos serviços prestados pela instituição a população maranhense. Presentes, também, o ex-prefeito de Bacabeira, Reinaldo Calvet; o secretário-adjunto de Pesca e Agricultura de Santa Rita, Jair Oliveira; e o vereador Carvalho do município de Bacabeira e assessores das duas prefeituras.

Larissa Abdalla entregou aos prefeitos o Manual de Municipalização do Trânsito, que é um roteiro desenvolvido pelo Conselho Estadual de Trânsito do Maranhão (Cetran-MA), em parceria com Departamento, para orientar os gestores sobre o processo de integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A adesão ao SNT é obrigatória e está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Um dos papéis do Detran-MA é sensibilizar os prefeitos para a adesão das cidades que administram, ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio do convênio de municipalização. Municípios com o trânsito municipalizado têm acesso aos convênios com o Governo Federal e oferecem mais segurança a população, já que permitem a realização de ações educativas para o trânsito, a fiscalização e a implantação da sinalização viária”, explicou Larissa Abdalla.

Segundo o prefeito Hilton Gonçalo, o interesse pelo projeto de municipalização do trânsito deve-se pela quantidade de acidentes que acontecem na região, principalmente, envolvendo motociclistas. “O trânsito é muito violento, por isso buscamos o apoio do Detran-MA para nos ajudar a mudar a realidade”. A prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, considerou a reunião produtiva. “Tiramos todas as dúvidas referentes ao convênio com o Detran. Vamos tomar todas as providencias para aderir a municipalização do trânsito. Nossa população precisa de mais segurança no trânsito, vamos trabalhar em parceria com o Detran para isso acontecer o mais rápido possível”.