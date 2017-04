Montagem de ‘João do Vale – O Musical’ será o primeiro espetáculo do novo TAA

Fechado para reforma, o Teatro Arthur Azevedo (TAA) reabrirá suas portas em junho com o espetáculo ‘João do Vale – O Musical’. Baseado na vida e na obra do músico, cantor e compositor maranhense, o musical será a principal atração das comemorações em torno do bicentenário do teatro. Idealizado pelo diretor do Arthur Azevedo, Celso Brandão, a peça tem direção geral do carioca Vinicius Arneiro e elenco que mescla atores e cantores, a maioria maranhenses, selecionados entre 94 concorrentes de diversas partes do país. Segundo Brandão, encenar João do Vale era uma ideia antiga que só tomou forma quando enxergou no musical um formato adequado para levar ao público as músicas e a história do autor de ‘Carcará’.

O convite para Vinicius Arneiro assumir a direção do espetáculo, em agosto de 2016, deu início ao projeto. Arneiro é conhecido por dirigir grandes espetáculos, como ‘Cássia Eller, O Musical’ e ‘Os Sonhadores’, pelo qual concorre ao Prêmio Shell de Teatro na categoria melhor direção. Turnê nacional Fazer uma turnê nacional é parte dos planos de Arneiro, que vê em João do Vale uma personalidade importante para a história do país. “O contexto histórico em que João do Vale esteve inserido é muito importante, traz reflexões para o que vivemos agora”, afirma o diretor. “É um trabalho colossal para fazer uma única temporada. Se a gente puder levar essa história, essas músicas, para outros estados, o espetáculo fará mais sentido, cumprirá o seu papel”, conclui Arneiro. A criação da peça incluiu viagens à Pedreiras, cidade natal de João do Vale, para coleta de depoimentos, fotos e recortes de jornal sobre o artista.

O filho de João, Riva do Vale, e o neto, Gabriel do Vale, contribuíram com a pesquisa, registrada em documentário que também será lançado na programação dos 200 anos do TAA. Em cada música, uma história “A estrutura da peça parte das cidades por onde João do Vale passou, registradas em suas músicas”, conta o dramaturgo Felipe Correia, que assina o texto da peça. Além de Pedreiras, estão no espetáculo cidades como Rio de Janeiro, onde João assinou com gravadora se projetou nacionalmente como artista.

“Cada música dessa tem um roteiro, uma história. Não foi fácil, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado de canções para construir a narrativa do espetáculo”, diz o diretor musical, Luiz Claudio. No repertório do musical estão grandes sucessos, como ‘Pisa na Fulô’, ‘Carcará’, ‘Minha História’ e ‘Peba na Pimenta’. Músicas de artistas importantes para trajetória do João do Vale, como Nara Leão e Chico Buarque, também foram incluídas. Atores No elenco estão Vicente Melo, Gisele Vasconcelos, Marconi Rezende, James Pierre, Juliana Cutrim, Millena Mendonça, Victor Silper e Tiago Andrade.

Urias de Oliveira é o responsável pela preparação do elenco. Na direção de produção está Celso Brandão; na assistência de direção, Ivy Faladelli. Reforma O TAA passa por melhorias na instalação elétrica, substituição e revisão dos equipamentos de climatização, restauração dos lustres, instalação do sistema de combate a incêndio e pânico, pintura geral do edifício e outras reparações. A obra faz parte do Programa Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas por meio de investimentos de R$ 1.822.267,08.