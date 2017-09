Mil Dias de Mudança: Saúde e Educação recebem investimentos prioritários do Governo

Redefinir o modelo de gestão, tornar acessíveis as políticas públicas e mudar a realidade de milhares de maranhenses. Em mil dias de governo Flávio Dino, uma série de melhorias e avanços foram promovidos no Maranhão em áreas prioritárias como Saúde e Educação.

Em entrevista concedida na manhã desta terça-feira (26) ao Bom Dia Maranhão, na TV Difusora, o secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Márcio Jerry enumerou algumas dessas ações e antecipou outros projetos a serem concretizados pelo Governo do Estado.

Saúde

A Saúde foi o assunto inicial da entrevista, sobre o qual o secretário comentou iniciativas recentes, como a entrega do sexto hospital macrorregional do estado, em Balsas, e a atuação da Força Estadual de Saúde (Fesma) nos 30 municípios maranhenses de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“A saúde é um dos setores com notáveis avanços no Maranhão. E em meio a essa grave crise que castiga o Brasil e tem forte repercussão no estado, o governador não deixou de investir na área. Se busca redefinir esse modelo, uma vez que a gestão da saúde estava desorganizada”, disse Márcio Jerry.

“Nesta gestão, há um esforço na garantia do atendimento de qualidade ao cidadão e sustentabilidade das ações com um trabalho pactuado entre Estado e municípios”, acrescentou.

Educação

Na Educação, uma escola a cada dois dias recebe alguma intervenção, o que impacta positivamente na qualidade do ensino, conforme avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Temos um investimento muito forte nessa área. Não há nenhum estado do Brasil hoje com os mesmos parâmetros de investimento. O governador Flávio Dino é o que mais investe em educação no país. São muitas ações convergentes para melhorar o padrão do ensino”, afirmou.

O secretário enfatizou os mil dias de Governo como um momento de avaliação do crescimento do estado, fruto de uma gestão séria, honesta e comprometida.

Jerry citou ainda a construção de uma universidade – enquanto estados como o Rio de Janeiro estão fechando as portas destas instituições – a implantação de programas de alfabetização, de núcleos de educação integral, projetos de pesquisa e extensão e de capacitação para professores e estudantes.

“Enquanto em muitos lugares do país predomina o caos, no Maranhão estamos pagando salários em dia, pagando fornecedores, realizando obras, investindo maciçamente no ensino. E não há nada mais estruturante que o investimento em educação”, reiterou.

Exemplo de gestão

O Maranhão é o segundo do país com a melhor situação fiscal, segundo avaliou a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). “O governador Flávio Dino tem uma grande capacidade de gestão. O Maranhão está organizado e apesar da crise, fazendo investimentos em áreas estratégicas e fundamentais. Isso se destaca muito fortemente nesse Governo”, enfatizou o titular da Secap.

Citando programas inclusivos como o Travessia, Bolsa Escola, programa Ninar, Jerry ressaltou que há grandes desafios a ultrapassar. “Os desafios são imensos, sobretudo para recuperar um atraso de décadas; o governador tem promovido um trabalho que mostra o Maranhão no rumo certo e sendo construído para todos”, concluiu.

Jerry encerrou a entrevista reforçando que a avaliação da sociedade em relação ao governo Flávio Dino é positiva. “O Maranhão difere do resto do país, apesar da crise. A gestão enxerga aqueles que sempre foram esquecidos nas políticas públicas. O governador consegue alavancar essas políticas e manter essa normalidade positiva”, concluiu.