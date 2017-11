A reforma da praça Odorico Mendes e a entrega de um novo prédio para o funcionamento do 9º Batalhão de Polícia Militar e de uma Delegacia de Polícia Civil, na Rua Rio Branco, mudaram a rotina da região do Centro de São Luís. Estudantes, donas de casa, trabalhadores e até quem passa só de vez em quando pelo lugar reconhece a diferença.

“Melhorou muito mesmo. Antes os estudantes não ficavam sentados assim na praça, o pessoal não ficava tranquilo nem de estacionar aqui perto”, conta Dhully Summer, estudante que trabalha e estuda em uma faculdade localizada na Rio Branco.

“Mudou completamente. A gente sempre vê a viatura, eles ficam aqui à noite, o pessoal pode sair com mais tranquilidade. Meus pais, por exemplo, ficam mais tranquilos agora, sabendo que estou segura”, completou.

Moradoras do Centro, Alcinda de Jesus Martins, de 57 anos, e Teresa de Jesus Ferreira, de 66 anos, aproveitam a praça e a segurança do lugar para descansar das caminhadas pelas ruas do bairro. “Sento aqui para aproveitar esse ventinho, aqui ficou muito bom”, contou Dona Alcinda.

Acostumada a sentar em praças para apreciar a paisagem, a aposentada Teresa contou que a presença das polícias deixou o hobby antigo mais sossegado: “Nunca fui de ter medo, mas aqui estava demais. Roubavam, e estava feio também. Agora não, está bem bonito”.

Segurança

De acordo com o Tenente-Coronel Harlan Silva do Nascimento, comandante do 9º Batalhão, a sensação de segurança não é apenas aparente. O grupamento, que está funcionando nos prédios do Centro e da Vila Palmeira, tem alcançado resultados expressivos.

Cobrindo uma área composta por 85 bairros da área Central de São Luís, o Batalhão coleciona números como o crescimento de mais de 100% no número de apreensão de armas, que era de 54 em 2014 e passou para 109 este ano. A apreensão foi também uma das variáveis que impactam em índices como a redução de homicídios nos bairros atendidos.

“Ficamos 150 dias sem ocorrência de um homicídio em bairros como a Liberdade, por exemplo, onde antes as ocorrências eram quase diárias. A média de homicídios nesses bairros todos atualmente fica em torno de 3 por mês, o que é um grande feito”, afirma Nascimento.

O comandante também falou do aumento do efetivo policial, da entrega de novas viaturas, da grande apreensão de drogas e de outras ações do Governo do Maranhão que têm melhorado o cenário da Segurança Pública na região.

“Paralelamente à questão da presença da polícia, que é algo visível e palpável, sem dúvida o que tem feito a diferença é o trabalho social. A construção de praças como essa aqui, o CRAS e a Praça Negro Cosme lá na Liberdade mudaram completamente o clima nesses bairros.”

Policiamento

O policiamento realizado pelo 9º Batalhão atende bairros como Centro, Camboa, Liberdade, Monte Castelo, Bairro de Fátima, Coroado, Filipinho, Redenção, Lira, Belira entre outros. A região é coberta por viaturas, policiais a pé e em motocicletas que atuam na prevenção e repressão a assaltos, ao tráfico e arrombamentos.

Com a estratégia de diferentes operações realizadas pela Polícia Militar, o comandante informou que a localização privilegiada do novo Batalhão melhora a integração das equipes. “Aqui tem um grande fluxo de veículos, de pessoas e é uma localização estratégica até para contarmos com o apoio de outras equipes.”

A Praça Odorico Mendes e o 9º Batalhão de Polícia Militar e Delegacia de Polícia Civil foram recentemente entregues pelo Governo do Maranhão e receberam investimento de R$ 1,8 milhão para a completa recuperação do local, que é parte do Programa de Habitação da Área Central de São Luís e que atende antigas demandas da população.