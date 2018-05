“Melhorou e muito”, dizem usuários sobre Disque Saúde no agendamento de consultas

Com pouco mais de duas semanas de funcionamento, o novo serviço de marcação de consultas e exames do Governo do Maranhão já se mostrou uma ferramenta bem sucedida. No curto período, já foram mais de 5 mil atendimentos, entre consultas e exames, agendados através do Disque Saúde (3190-9091). Uma facilidade aprovada por quem usou o serviço.

“Foi muito rápido, melhorou e muito. Antigamente a gente ficava tentando e não conseguia. Agora está muito melhor”, conta a dona de casa Miriam Martins, que marcou uma consulta no neurologista para a mãe.

Além do PAM Diamante, onde Miriam e a mãe agendaram, também integram a rede a Unidade de Saúde do Bairro de Fátima, o Hospital Geral de Câncer e Hospital da Vila Luizão. Nas próximas semanas, o call center terá capacidade de marcação de consulta ainda maior.

“Estamos em processo de inclusão e logo logo vamos iniciar a marcação nesse único telefone também para o Juvêncio Mattos, o Genésio Rêgo, e a Unidade do Vinhais”, diz a coordenadora da Central de Regulação Ambulatorial, Mércia Gonçalves Lima.

Facilidades

Além da possibilidade de marcar consultas em várias unidades, o número de especialidades disponíveis também é grande. São cardiologistas, clínicos gerais, ginecologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, neurologista, nutricionista, gastro, urologista, entre outros.

“Eu achei isso de uma central muito bom porque em um só lugar você consegue marcar vários médicos, não precisa ligar para vários lugares, ou então ir nos hospitais marcar, isso é muito bom”, afirma a gestora de Recursos Humanos, Siara Carvalho Marques.

O aposentado Raimundo Nonato Silva Soares também já marcou consulta para neurologista e conseguiu realizar uma ressonância magnética graças às marcações feitas por sua mulher. “Ela já está marcando para mim e para meu irmão também”, conta.

Ele acrescenta que o que mais gostou foi o fim das filas nos hospitais: “A gente não precisa ficar correndo mais de um lado pro outro, chegar de madrugada pra pegar senha. E quando tem que esperar, a gente deixa o nome e eles ligam de volta”.

O retorno aos pacientes que não conseguiram uma vaga para consulta é feita graças à tecnologia ativa do call center. “Além de receptivo ele também é ativo, o que nos permite fazer o cadastro das pessoas e retornar para os casos que tem fila de espera por uma vaga”, comentou a coordenadora Mércia.

Entre as especialidades mais procuradas estão a ginecologia e a cardiologia. A dona de casa Maria Ivone também conseguiu marcar consultas pelo Disque Saúde e entrou na fila de espera para as mais procuradas.

“O que eu mais gostei foi do atendimento, foram muito atenciosos e me orientaram tudo que eu precisava fazer, quais casos precisava de encaminhamento”, contou a dona de casa.

A fila de espera foi um ponto que também chamou a atenção da dona de casa Maria Ivone de Sá Sousa: “A gente economiza até no transporte”, completou.

O serviço Disque Saúde está disponível para receber ligações de segunda à sexta-feira, das 7h às 9h.