Melhor do que isso só o céu”, diz moradora sobre entrega da MA-006 pelo Governo

Em Pedro do Rosário, governador Flávio Dino ainda entregou títulos de terra e sistemas de abastecimento de água

A população de Pedro do Rosário começou o sábado (11) com a entrega de uma obra muito esperada pela população: o trecho de 42 quilômetros da MA-006, que foi entregue pelo Governo do Estado.

“São mais de 34 anos que eu moro aqui e não tinha coisa mais ruim, mas agora é uma maravilha, é um sonho. Melhor do que isso aqui só o céu”, contou dona Zenilde Costa de Carvalho, que perdeu as contas de quantas vezes outros governos já mediram a estrada, “falavam que iam iniciar a obra e depois nunca mais voltavam”.

A via teve 42 quilômetros de asfalto renovado pelo Programa Mais Asfalto, melhorando o acesso entre Pedro do Rosário e o povoado Cocalinho, em Zé Doca.

“Nós estamos aqui num momento muito importante, muito esperado há muitas décadas que é o sonho da estrada de Pedro do Rosário até a BR 316, realizado no nosso Governo. São 42 km de estrada pavimentada e sinalizada entregue à população da baixada, à população do Alto Turi; tenho certeza que toda a ligação entre as regiões vai ser feita por intermédio desta estrada”, disse Flávio Dino durante a entrega.

“Além disso, a cidade está no conjunto de ações do Plano Mais IDH e com isso nós temos também hoje a inauguração de três sistemas de abastecimento da água. Também temos a garantia que muito em breve estarei aqui com mais inaugurações, mais realizações, mais direitos para o povo de Pedro do Rosário, juntamente com a Prefeitura Municipal, que vem nos ajudando em todas as nossas ações”, completou.

Moradores dos povoados Santa Rosinha, Boa Fé e da Área Comunitária Quilombola foram beneficiados com a entrega de três Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), que totalizam 109 ligações domiciliares com investimentos de mais de R$ 560 mil.

“Em nome de toda a população de Pedro do Rosário, agradeço o governador Flávio Dino pelo sistema de abastecimento de água, agradeço pelas casas que já foram entregues, pela cozinha comunitária que está em obras, agradeço pela ambulância, pela viatura e pela força médica que tem atuado no nosso município”, disse o prefeito de Pedro do Rosário, Raimundo Antônio.

Durante a manhã de inaugurações, produtores familiares de vários povoados participaram da Feirinha de Agricultura Familiar e associações de produtores receberam kits de irrigação para auxiliar na plantação.

Títulos de terra

Em Pedro do Rosário, 25 famílias receberam a posse de suas propriedades com a entrega de títulos de terra, sob a coordenação do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma).

José Malaquias Soeiro Gomes era só alegria ao receber o documento que comprova a posse de sua terra. “A gente que luta um dia se alegra com a vitória e essa vitória chegou hoje. É uma pequena área, mas eu fico muito satisfeito e agradecido porque foi nela onde criei meus filhos e agora tenho a comprovação de que sou o legítimo dono da minha terra”, disse o lavrador.

Rua Digna

Ainda durante a solenidade, foi assinado o termo de colaboração com associações comunitárias rurais para a execução de pavimentação de ruas por meio do Programa Mutirão Rua Digna, beneficiando a Associação Comunitária Quilombola, do Povoado Santo Inácio, e a Associação Comunitária de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Povoado Vila Pessoa.