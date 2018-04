Médicos da Fesma sobem rio para atender moradores isolados pelas chuvas

Uma força-tarefa formada por profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma) e do Corpo de Bombeiros conseguiu levar atendimento para moradores isolados pela chuva na cidade de Pedreiras.

A bordo de um pequeno barco a motor, a equipe subiu o Rio Mearim até o povoado Santa Cantídia. Só assim foi possível alcançar os moradores.

O enfermeiro Cleanto Furtado, que faz parte da Fesma, gravou um vídeo mostrando a ação: “Estamos aqui no Rio Mearim, entre as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, subindo o Rio Mearim com o apoio do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento na comunidade Santa Cantídia, que ficou isolada pela cheia do Rio”.

“Enquanto isso, equipes da Fesma estão na cidade percorrendo abrigos e atendendo famílias desabrigadas”, acrescentou.

Ação emergencial

A Fesma tem feito centenas de atendimentos em cidades prejudicadas pelas fortes chuvas que vêm caindo no Estado. Os esforços estão focados tanto nas casas de quem não foi desalojado quanto nos abrigos para onde foram as pessoas prejudicadas.

A Fesma, criada por Flávio Dino para trabalhar nos 30 municípios do Plano Mais IDH, está atuando emergencialmente em Trizidela do Vale, Pedreiras e Marajá do Sena por causa das chuvas.

A ideia é prevenir a disseminação de doenças comuns após enchentes, como febre e diarreia. “Atendemos, distribuímos itens e damos orientações quanto à higiene. Também estamos tratando das doenças que mais aparecem por conta das enchentes”, conta a enfermeira Glauciane Fernanda, que está em Trizidela do Vale.