Maurício Paixão é escolhido como novo ouvidor de Direitos Humanos, Igualdade e Juventude

A Ouvidoria de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Juventude, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e às secretarias extraordinárias de Igualdade Racial e de Juventude, terá a frente o militante dos direitos humanos Raimundo Maurício Paixão nos próximos dois anos.

O governador Flávio Dino anunciou o nome para o cargo, na última sexta-feira (27). Pesquisador do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Maurício Paixão foi o primeiro Ouvidor de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Juventude escolhido por meio de lista tríplice.

A lista com os nomes dos indicados foi definida em audiência pública em novembro de 2016 pelos conselhos de Direitos Humanos e Igualdade Racial (CEDDH/CEIR-MA) e enviada ao Governo do Estado, depois de uma série de apresentação de candidatos ao cargo.

De acordo com o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, a ouvidoria é um importante órgão que trabalha em diálogo com a Sedihpop. “É por meio da ouvidoria que tomamos conhecimento acerca de casos de violação dos direitos humanos no Maranhão. Precisamos estar atentos a este canal de divulgação fundamental para a atuação das políticas de proteção e para a manutenção da igualdade em nosso estado”, disse Francisco Gonçalves.

Segundo o secretário, a ouvidoria vinha sendo conduzida de forma criteriosa, dedicada e focada na defesa e promoção de Direitos Humanos, pelo servidor Elias Pereira. “Elias é um colega de trabalho e companheiro de utopia que engrandece, como profissional e figura humana, a equipe da Sedihpop. Com a posse do novo Ouvidor, ele continuará integrando a equipe na função de Assistente da Ouvidoria”, ressaltou.

Ouvidoria

A Ouvidoria Sedihpop é um canal independente, de participação democrática, inserindo a voz dos cidadãos nas Políticas Públicas que atende também as secretarias especiais Seejuv e Seir. Tendo por objetivo estreitar a interlocução entre a população maranhense e o Poder Público Estadual; receber denúncias de violações de direitos humanos, assim como desrespeito a liberdade de religião, raça e gênero; encaminhar os casos de violações dos Direitos Constitucionais às autoridades responsáveis; entre outros.

A Ouvidoria de Direitos Humanos fica localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n. 2º Andar. Edifício Clodomir Milet – Calhau. Os interessados podem entrar em contato através dos endereços eletrônicos (ouvidoria.sedihpop@gmail.com / ouvidoria@sedihpop.ma.gov.br) ou telefone (98 99186-1050).