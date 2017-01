Matrículas na rede estadual de ensino chegam à reta final com resultados positivos

Termina, na próxima sexta-feira (27), as matrículas para os alunos interessados em cursar o 1º ano do Ensino Médio em um dos 11 Centros de Educação Integral na capital e em mais cinco cidades no interior do estado. A primeira semana de matrículas nos Centros já superou as expectativas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com o preenchimento de mais de 60% das vagas ofertadas.

Em São Luís, estão sendo ofertadas 2.320 vagas nas seguintes escolas: Centros Almirante Tamandaré (Cohab); Professora Maria Mônica Vale (Vinhais); Dorilene Silva Castro (Coroadinho); Professora Margarida Pires Leal (Alemanha); Joana Batista (Cidade Olímpica), e CAIC Barjonas Lobão (Cidade Operária).

Também estão sendo transformados em Centros de Educação Integral, o CAIC São José de Ribamar, em São José de Ribamar; o C.E. Professor Aquiles Batista Vieira, em Alcântara; o C.E. Poeta Antônio José, em Santa Inês; o C.E. Kiola Costa, em São Bento; e o C.E. Jacira de Oliveira e Silva, no município de Timon.

Nos Centros de Ensino Margarida Pires Leal e Dorilene Silva (em São Luís), no CAIC São José de Ribamar (São José de Ribamar) e no C.E. Poeta Antônio José, (Santa Inês), 100% das vagas já foram preenchidas. “Aqui em Santa Inês a procura foi muito grande, superando as nossas expectativas. A comunidade está com uma expectativa muito grande em relação a esta nova modalidade de ensino”, disse Berenice Marinho, gestora do C.E. Poeta Antônio José, em Santa Inês.

“Estes resultados mostram o quanto a comunidade está abraçando a ideia da educação em tempo integral no Maranhão. Isso nos deixa muito feliz, porque estamos diante de uma proposta inovadora de educação, que visa o desenvolvimento integral dos jovens do nosso estado. Ter a parceria da comunidade na construção desta nova escola é fundamental para chegarmos à educação de qualidade que tanto almejamos”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

Matrícula nas demais escolas

Já nas demais escolas do ensino regular, da rede estadual, a segunda chamada da pré-matrícula online no 1º ano do Ensino Médio, para alunos que perderam a primeira chamada, termina na próxima terça-feira (24). As matrículas para os selecionados serão realizadas de quarta-feira (25) a sexta-feira (27).

Para os estudantes com dificuldade de acesso à internet, a Seduc mantém disponíveis 25 pontos de apoio para a realização da pré-matrícula. A lista dos locais com os respectivos endereços está disponível no portal da Seduc (www.educacao.ma.gov.br).

Para se matricular, tanto nos Centro de Educação Integral, quanto nas demais escolas, os estudantes, acompanhados do responsável, devem comparecer à escola onde funcionará o centro, munido com original e cópia dos seguintes documentos: Histórico Escolar ou Declaração de escolaridade da última Unidade de Ensino em que estudou; duas fotos 3 X 4 recentes; Certidão de Nascimento/Casamento ou RG com CPF do estudante, se possuir; RG e CPF do responsável legal, no caso de estudante menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de três meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo estudante, apresentar, conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe/pai/responsável pelo estudante.