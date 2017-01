Maternidade Marly Sarney implanta sistema do MS para agilizar atendimento e controle de vacinas

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), implantou na Maternidade Marly Sarney o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), ferramenta online do Ministério da Saúde (MS) que auxilia os profissionais na gestão de vacinas da unidade. A maternidade tornou-se a primeira no Maranhão a utilizar esse sistema, exigido para todas as unidades de saúde que possuem Sala de Vacina.

O cadastramento dos pacientes começa nesta quarta-feira (1º). A equipe que atua na Sala de Vacina da maternidade recebeu treinamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para manusear a ferramenta online. Até quarta-feira (25), 25 funcionários de diversas áreas da maternidade também haviam passado por essa capacitação. “Confirmamos nosso pioneirismo na busca constante de instrumentos que otimizam o atendimento dos pacientes”, destacou Cleidimar Cutrim, coordenadora de enfermagem da unidade.

Além de agilizar o atendimento de crianças e adultos, o SI-PNI facilita a reposição do estoque, indica as vacinas mais procuradas e faz o papel da caderneta de vacinação, porque registra as imunizações que o paciente recebeu e as próximas doses programadas. “Não precisamos mais fazer manualmente os cadastros e enviá-los uma vez por mês ao Estado. O sistema também permite que o Ministério conheça, em tempo real, o comportamento da maternidade, suas metas de vacinação e estoque de vacinas”, explicou Nisselany Ferreira, supervisora da Sala de Vacina da maternidade.

Por outro lado, o acesso ao cadastro também é facilitado. “Todos os bebês que nascerem aqui já serão cadastrados no sistema e o acesso ao cartão deles poderá ser feito dentro ou fora do país, o que ajuda a identificar as doses que precisam tomar, caso entrem em áreas de risco para determinadas doenças”, completou a supervisora. A gestão da Maternidade Marly Sarney é realizada pelo Instituto Acqua.