Maranhenses e equipes do Governo se unem para ajudar atingidos pelas chuvas

Uma verdadeira corrente do bem está sendo realizada em apoio aos maranhenses afetados pelas fortes chuvas que caíram sobre o interior do Estado nos últimos dias. Pessoas de várias partes do Maranhão e o Governo do Estado têm atuado na arrecadação e entrega de alimentos, água e suprimentos para os atingidos chuva.

Além das mais de 600 cestas básicas, dos 250 colchões, 200 galões de 20 litros de água e dos 200 filtros de água enviados por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes) aos atingidos, pessoas como o servidor público Edmir Baldez iniciaram campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, móveis e outros.

“A intenção é fazer uma corrente de solidariedade. A pessoa pode doar alimentos, água, roupas ou móveis, tudo que for doado de coração será bem recebido pelos atingidos”, conta Edmir.

“Trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e comecei a campanha por lá, pedindo aos funcionários, mas a corrente tem se tornado tão forte que estamos recebendo doações de várias pessoas. Uma delas nos cedeu um caminhão para levar as doações”, conta.

As doações podem ser entregues na sede da Sectur, que fica na Rua Portugal, Praia Grande, São Luís, em qualquer horário. Edmir ainda disponibiliza o número (98) 9 9233-8200 para pessoas que tiverem móveis e eletrodomésticos usados, mas em bom estado para doação. “Quem quiser doar, mas não tiver como levar, pode ligar que vamos buscar”, destaca.

Refeições e ajuda

O apoio do Governo do Maranhão está sendo reforçado dia a dia aos atingidos pela chuva. Nesta quinta-feira (12), o Restaurante Popular de Pedreiras enviou refeições prontas para moradores prejudicados pelas enchentes na cidade e em Trizidela do Vale.

Uma nova remessa com cestas básicas e outros itens chegou também às duas cidades nesta quinta. Todas as cidades que solicitaram apoio têm equipes do Governo do Maranhão fazendo resgates e prestando assistência.