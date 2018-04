Maranhão vive sequência inédita de exposição positiva na imprensa nacional

Por muitos anos, a imagem do Maranhão na imprensa nacional ficou marcada por coisas negativas, como as sucessivas crises no sistema penitenciário. Desde 2015, no entanto, a presença do Estado na mídia nacional tem mudado significativamente.

Neste início de 2018, o Maranhão vive um momento inédito de exposição positiva em todo o Brasil, o que reflete as transformações feitas nos últimos três anos. São diversos assuntos, incluindo economia, turismo, educação e segurança.

O aumento salarial para os professores maranhenses tem sido amplamente debatido nas redes sociais e também chegou à imprensa. No começo de março, por exemplo, o site do jornal O Globo destacou que “os professores da rede estadual do Maranhão receberam uma boa notícia neste início de ano letivo”, referindo-se ao reajuste. “Salário de professores da rede estadual no Maranhão passa a R$ 5.750”, disse o título.

Outro assunto que vem colocando o Maranhão em destaque no Brasil é a segurança. No início de março, o jornal Folha de S.Paulo mostrou que o Maranhão é segundo Estado em todo o Brasil que mais aumentou os investimentos em Segurança Pública.

Entre 2015 e 2017, o Governo do Maranhão ampliou em 26% os investimentos na área, atrás apenas do Piauí. Em números absolutos, foram mais de R$ 1,5 bilhão investidos pelo Maranhão no combate à violência em 2017.

Maior alta do PIB

O Maranhão também está em destaque por causa da economia. Ainda em março, a Folha de S.Paulo publicou projeção do Itaú Unibanco mostrando que a economia maranhense foi a que mais cresceu em todo o Brasil no ano passado. O aumento do Produto Interno Bruto foi muito superior à média nacional.

Em fevereiro, a Folha noticiou que o Maranhão foi o quarto Estado que mais ampliou investimentos, com alta de 25,64%. O total foi de R$ 1,176 bilhão, mesmo em meio à grave crise fiscal.

Em janeiro, o jornal O Estado de S. Paulo publicou manchete tratando da piora da situação fiscal dos Estados em geral – ou seja, da forma como eles estão lidando com o dinheiro público. Apenas cinco Estados tiveram melhora nas contas públicas nos últimos três anos. Entre eles, está o Maranhão.

“Os Estados de Alagoas, Paraná, Ceará, Maranhão e Piauí foram os únicos cujas contas não se deterioraram nos últimos três anos”, afirmou a reportagem. O período é o mesmo da atual administração do Governo do Maranhão.

Pouco antes, O Globo já tinha mostrado que o Maranhão tem uma das melhores situações fiscais do Brasil.

Eficiência

Logo no início do ano, um levantamento do portal G1 com todos os Estados brasileiros mostrou que Flávio Dino é o governador que mais cumpre compromissos de campanha em todo o Brasil. A pesquisa também constata avanço ano a ano durante a gestão de Flávio.

Segundo o G1, que pertence ao Grupo Globo, Flávio Dino já cumpriu integralmente ou está cumprindo 92% dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral de 2014. É o maior porcentual entre todos os 27 governadores avaliados.

Logo em seguida, o Jornal Nacional exibiu reportagem destacando que o Maranhão tinha a gasolina mais barata de todo o país. Essa situação se mantém até hoje.

Força do Itaqui

O Porto do Itaqui também vem sendo um dos responsáveis pela inédita série de exposição positiva do Maranhão. Nos últimos dias, foram dois grandes jornais a tratar do assunto.

A Folha de S.Paulo noticiou que a participação do Itaqui no transporte de soja no Brasil aumentou de 7% em 2007 para 14% em 2017: é o dobro de participação nos embarques do grão no país em dez anos. E o Estadão publicou que o porto quer triplicar a movimentação de grãos nos próximos anos.