Maranhão vai intensificar trabalho de adensamento da cadeia produtiva da banana

A banana, uma das frutas mais populares do país á sua cadeia fortalecida no Maranhão. Uma equipe da Secretaria de Industria, Comércio e Energia visitou o polo de plantação de banana no município de São João do Paraíso, ouvindo as demandas e entraves dos produtores. A proposta, é agregar valor ao produto, por meio da industrialização.

Os gestores da Seinc, recolheram nos mais de 900 hectares de plantação de banana irrigada no município, informações para subsidiar o planejamento, visando expandir a produção, para a geração de empregos, trabalhando a cadeia jusante montante da banana na Região.

Atualmente, são produzidas 280 toneladas por semana no polo bananeiro, que emprega mais de 300 pessoas. O produto, além de atender a capital São Luís e a Região Tocantina, é vendido para os Estados do Pará, Tocantins e Piauí. “Trabalharemos os gargalos e perdas desta enorme produção que já abastece, além do Maranhão, vários Estados. Temos diversos empreendedores interessados em expandir ainda mais a produção e iremos discutir com o governador Flávio Dino as propostas de ação e como implementa-las no menor espaço de tempo possível”, disse o Secretário Estadual de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo.

O gestor da Seinc afirmou ainda que instituições bancárias, como o banco da Amazônia, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão (Faema) e todos os órgãos do Governo Estadual envolvidos na cadeia produtiva se reunirão nos próximos dias para analisar o estudo da Seinc e definir ações estratégicas para os próximos meses.

Polo de Itinga

A Seinc também visitou as dependências do Sítio Barreiras, na unidade Cajuapara no município de Itinga. No local, é produzido banana por meio de irrigação e com tecnologia avançada, que inclui melhoramento genético.

Atualmente, na empresa são produzidos diariamente de 30 a 40 toneladas, que atende os mercados da Região Norte, Nordeste e Sudeste do país. Em breve, a empresa pretende industrializar e expandir a produção.

Produção do Maranhão

Em março deste ano, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área plantada no Estado, apresentou um crescimento de 5,7%. Já a produção, obteve um acréscimo de 11%, e a média de produção de banana no Maranhão foi superior a 11 toneladas/hectare, registrando crescimento de 7,8%.