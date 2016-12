 Maranhão terá mais 211 escolas da Rede Estadual reformadas

O Governador Flávio Dino anunciou, nesta segunda-feira, a reconstrução de mais 211 escolas da rede estadual de ensino, por meio do Programa ‘Escola Digna’. As ordens de serviço para recuperação das escolas serão assinadas nesta terça-feira (27), em cerimônia realizada no Salão de Atos do Palácio dos Leões.

Os serviços de manutenção e reparos contemplam a recuperação de telhados, fachadas, pintura, requalificação das redes hidráulica e elétrica, além de instalação de aparelhos de ar condicionado em unidades localizadas em 139 municípios maranhenses, beneficiando 94 mil estudantes, professores e demais servidores da Rede.

“Estamos fazendo um grande esforço de recuperação. Uma infraestrutura digna é um passo fundamental para termos uma educação de qualidade. Vamos chegar a todas as escolas estaduais até 2018”, disse Flávio Dino ao observar que a atual gestão recebeu as escolas da rede estadual destruídas.

Dentro do programa de reconstrução, o governo do Maranhão incluiu 16 unidades escolares indígenas, em 16 aldeias, de oito municípios nas UREs de Santa Inês (6), Zé Doca (1), Imperatriz (4) e Barra do Corda (05), beneficiando a 2.989 alunos indígenas.

Com o anúncio da reforma das 211 unidades escolares, elas se juntarão as mais de 300 escolas já reformadas pelo Governo do Estado, totalizando 574 escolas completamente recuperadas.

Além da reforma das escolas da Rede, o governo do Maranhão investe em parecerias com as prefeituras municipais para a substituição de escolas de taipa por unidades de alvenaria reequipadas.