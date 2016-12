Maranhão terá investimentos de R$ 444 mi em projetos de infraestrutura, mobilidade, abastecimento de água, produção e segurança  

O Maranhão ganhará um aporte de R$ 444 milhões para investimentos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, abastecimento de água, produção e segurança. O governador Flávio Dino assinou, nesta sexta-feira (30), operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para a implementação do ‘Programa Maranhão Mais Justo e Competitivo – Infraestrutura’, que prevê a implantação de projetos que darão continuidade aos programas de desenvolvimento social e econômico do estado.

O programa prevê o investimento de R$ 444 milhões para a reestruturação da Avenida dos Holandeses e Avenida Litorânea com a implantação de um BRT; ampliação do ‘Água Para Todos’, com a construção de adutoras e redes de distribuição de água e interligações domiciliares; e investimento no ‘Mais Asfalto’, que terá a construção de novas rodovias e manutenção de existentes, totalizando 534 km, beneficiando vias de integração entre microrregiões do estado.

O contrato contempla ainda o projeto ‘Caminhos da Produção’ para a aquisição de 70 motoniveladoras para recuperação de acessos à produção em municípios maranhenses, por meio de cooperação técnica com Governo do Maranhão; e a aquisição de cerca de 130 viaturas policiais para aumentar a segurança de cidadãos e empresas no Maranhão, contribuindo para o respeito às leis e à segurança jurídica do estado do Maranhão, no âmbito do programa ‘Pacto Pela Paz’.

O governador Flávio Dino enfatizou que essa operação de crédito junto a Caixa é uma conquista muito expressiva para o Maranhão, pois se trata da geração de milhares de empregos, de obras de grande importância e da melhoria da qualidade de vida da população maranhense.

“Estou muito feliz de nós terminarmos o ano de 2016 com essa grande conquista, foi praticamente o ano inteiro de trabalho. Deu certo e agora em 2017 vamos começar as intervenções, as obras e as aquisições. Começamos o ano com uma grande notícia e muito positiva para mostrar que nós acreditamos no Maranhão e no Brasil. Estamos combatendo a recessão e o desemprego, e a Caixa tem sido fundamental para isso”, destacou o governador.

Para Flávio Dino, essa operação vai trazer resultados concretos para a população maranhense e ela só pôde ser realizada devido às ações de equilíbrio fiscal do estado, que possui – pela última nota de capacidade de pagamento medida pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – nota “B-” (situação fiscal boa e risco de crédito médio), sendo um dos poucos Estados elegíveis para concessão de garantia da União. “Por isso que temos muita convicção de fazer como algo indispensável, mas também como algo correto tecnicamente. Tecnicamente e eticamente é a medida correta usar a capacidade de crédito que o Maranhão dispõe”, explicou.

O superintendente da Caixa no Maranhão, Emílio Murad, realçou esse é o maior contrato da história da Caixa assinado com o Governo do Maranhão, e que é uma satisfação, pois ele vai oportunizar desenvolvimento do estado e levar benefícios para toda a população. “Quero dizer que a Caixa, mais uma vez, está a disposição do Governo para discussão do Maranhão, para que juntos possamos fazer crescer cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado. Essa é a nossa vontade e essa é a nossa missão”, enfatizou Emilio Murad.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, essa é mais uma ação do Governo planejada em absoluta sintonia com um programa que foi apresentado a sociedade maranhense para a melhoria da qualidade de vida e consequente superação da crise econômica nacional.

“É mais uma ação do Governo, planejada em absoluta sintonia com um programa de Governo que foi apresentado a sociedade maranhense e esses projetos vamos trabalhar com muita determinação para que se concretizem, todas as ações melhorem a qualidade de vida da população, provando que mesmo em um cenário de aguda crise nacional, quando há seriedade, firmeza, comando, é possível sim promover ações que melhorem a vida do povo”.

“Estas iniciativas geram emprego, renda, oportunidades para os empreendedores e os empresários terem condições de trabalhar. Todos esses programas tem um sentido estratégico, do ponto de vista econômico e social, e fazem com que o Maranhão enfrente esse momento delicado da economia nacional com muita altivez”, completou o secretário.