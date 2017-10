Maranhão tem 96% de adesão ao Selo Unicef, anuncia Flávio em encontro no Pará

O governador Flávio Dino disse nesta quarta-feira (24) que 208 municípios do Maranhão já aderiram ao Selo Unicef, uma certificação internacional que impulsiona políticas públicas para crianças e adolescentes. O anúncio foi feito durante evento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Belém, Pará.

A adesão vem sendo estimulada pelo Governo do Maranhão. O número alcançado até agora representa 96% das 217 cidades maranhenses. “Acreditamos muito no Selo Unicef. Conseguimos adesão quase unânime no Maranhão”, disse o governador, acrescentando que a meta é atingir os 100%.

Flávio Dino esteve na abertura do “3º Encontro de Articuladores Estaduais da Agenda Criança Amazônia: Construindo Caminhos para a realização do Selo Unicef”. O evento também contou com a participação do governador do Pará, Simão Jatene, e da representante do fundo no Brasil, Florence Bauer, entre outros participantes.

Para reforçar a importância que o Selo Unicef tem, Flávio Dino levou representantes de seis secretarias estaduais para o encontro: Educação, Saúde, Governo, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Articulação de Políticas Públicas.

Salto

Marcos Pacheco, secretário de Articulação das Políticas Públicas, contou que os índices anteriores de adesão no Maranhão ficavam em torno de 60%. O resultado atual representa um grande salto, acrescentou. “O principal objetivo é levarmos para os municípios a ferramenta Unicef, que simplifica os indicadores e qualifica os processos de execução das tarefas do dia a dia da gestão pública com relação à proteção integral da criança”, disse.

“A nossa busca deve ser cada vez mais no sentido da felicidade dessas crianças e adolescentes”, afirmou Simão Jatene, governador do Pará. Para ele, este é um tema que não pode estar ausente: “Não é possível construir uma sociedade melhor se as nossas crianças e adolescentes não forem os grandes protagonistas desse processo”.

A representante do Unicef, Florence Bauer, destacou o papel dos governadores na luta pela maior adesão possível ao selo. “Fiquei muito feliz de ver a expansão do número de municípios desde a minha última visita”, disse, acrescentando que são 600 adesões na Amazônia Legal, cerca de 80% do total.

O representante das crianças e adolescentes, João Lucas, afirmou que o governo e a sociedade civil “são o caminho para que as crianças tenham acesso às políticas públicas”.

Escola Digna

O governador Flávio Dino falou, também, sobre o papel do Escola Digna para a juventude. O programa vem construindo, reconstruindo e reformando centenas de escolas no Maranhão. Colégios de taipa e sem banheiro têm sido substituídos por prédios adequados de alvenaria.

Flávio Dino afirmou que faz questão de estar presente nas entregas das escolas. “Eu vou para mostrar para aqueles pequenos cidadãos e cidadãs que eles são de fato cidadãos, que eles têm direito. São algumas dezenas de crianças, mas são com dezenas de crianças que você atinge milhões de pessoas”, acrescentou o governador.

Segurança

A convite do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, Flávio Dino também participou do Colóquio Metropolitano de Gestão Estratégica. Ele falou sobre o Pacto Pela Paz – um conjunto de ações de combate à violência no Maranhão – e ressaltou que, embora seja fundamental investir em equipamentos de segurança, a questão social ainda é o principal desafio a ser enfrentado.

“Nós temos que perseverar nesse caminho. Não existe outro caminho”, afirmou, referindo-se ao reforço na segurança pública e à prioridade para a educação e o social.