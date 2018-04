Maranhão supera a marca de mil viaturas novas entregues desde 2015

Desde 2015, o Maranhão já recebeu 1.005 novas viaturas para equipar as forças de Segurança Pública do Estado. São veículos de quatro e de duas rodas espalhados por todas as regiões maranhenses.

As viaturas foram entregues para a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário.

Como realiza atividades ostensivas, a PM foi quem recebeu o maior número de viaturas, chegando a 825 no total.

O governador Flávio Dino diz que o aumento da frota “é uma iniciativa de modernização e fortalecimento das polícias para melhorar sua eficiência; e é apenas uma das medidas, pois já fizemos novos batalhões, contratação de policiais e promoções”.

Tecnologia

Os novos carros são equipados com tecnologia de monitoramento, comunicação e tração, adequados para uso nas áreas de litoral e de difícil acesso.

Isso permitiu que a distribuição dos veículos fosse realizada de forma estratégica para garantir a eficácia do uso e para que todos os grandes comandos espalhados pelo Estado recebessem viaturas.

De acordo com o Comando da PM, a estratégia de distribuição considerou, entre outras vertentes, o tipo de policiamento, a natureza do terreno e a população atendida.

Frotalog

Em funcionamento há 2 anos, o frotalog é o sistema de cadastro, controle e avaliação de frota de uso da Polícia Militar do Maranhão, único no Brasil, criado pelo Capitão Fábio Henrique Magalhães, da Diretoria de Apoio Logístico do Comando Geral da PM.

O software, atualizado a cada 15 dias, conta com mais de 1.800 arquivos e emite relatórios precisos sobre todos os veículos da corporação.

Por meio do frotalog, os comandos de policiamento de todo Estado e a diretoria de apoio logístico têm, em tempo real, informações da marca, placa, tipo de atividade, combustível e localidade do veículo.

Reaparelhamento da polícia

O Governo do Estado vem investimento em ações de reaparelhamento, tais como compra de armas longas es coletes, entregas de viaturas e realização de concurso público. Para a população, os investimentos impactam no combate ao crime.

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram redução de 63% nos Crimes Letais Intencionais (CVLIs) registrados na Grande São Luís em março de 2018, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

É o menor índice dos últimos 11 anos. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, já divulgados pela Folha de S.Paulo, mostram que Maranhão é o segundo estado brasileiro que mais investiu em segurança pública.