Maranhão participa de encontro nacional do Censo Escolar

Técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), da Coordenação Estadual do Censo Escolar e gestores da Rede Estadual de Ensino representaram o Maranhão no Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica 2016, que ocorreu na última semana, no Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Durante a programação, gestores de escolas estaduais, coordenadores e técnicos dos estados e das capitais brasileiras, responsáveis pelo Censo, e representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) discutiram estratégias para o aprimoramento da coleta de dados e esclareceram dúvidas relacionadas à pesquisa.

No encontro foram realizados painéis, palestras e grupos de discussão em torno dos temas relacionados ao levantamento estatístico. Nesta edição, o público teve a oportunidade de conhecer melhor a importância do Censo Escolar para as Avaliações Educacionais do Inep. Foram realizadas palestras abordando a ‘Qualidade dos dados declarados’, ‘Avaliação do indicador: taxa de risco’, ‘O Censo Escolar e as mídias digitais’. A programação também foi marcada pela retrospectiva de 2016 e o planejamento para 2017 do Sistema Educacenso.

O superintendente de Estatísticas Educacionais da Seduc e coordenador Estadual do Censo Escolar, Mário Alberto Xavier Gomes, ressaltou a importância da participação do Governo do Estado no encontro. “A partir dessas discussões poderemos refletir sobre os últimos resultados e, também, projetar a coleta e a composição dos dados, aprimorar o levantamento anual e buscar estratégias para melhorar a qualidade das informações para que retrate, de forma fidedigna, a realidade educacional do Brasil e, mais especificamente, do Maranhão. Assim, poderemos contar com recursos e projetos para desenvolver a educação de qualidade que desejamos para as crianças, adolescentes e jovens do nosso estado”, destacou.