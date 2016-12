Maranhão já alcançou 90% da cobertura vacinal contra aftosa

De acordo com dados do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), desde o dia 27, o Maranhão já registrou a vacinação de 90% do rebanho bovino e bubalino contra febre aftosa, alcançando a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e garantindo a manutenção do status sanitário de área livre de febre aftosa com vacinação.

Após o encerramento do período de vacinação, que se estendeu de 1º de novembro a 15 de dezembro, e do período para a comprovação da aplicação pelos produtores, finalizado em 27 de dezembro, a Aged/MA entrou na reta final de contabilização da cobertura vacinal contra febre aftosa, com a digitalização das informações feitas em papel.

“Em municípios com dificuldade de acesso à internet, a comprovação ainda é feita manualmente e, somente depois, é atualizada no Siapec. Por isso, os escritórios da Aged ainda contam com um prazo interno para digitação e atualização de dados no sistema”, explicou o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) na Aged, Adriano Moura.

Antes da finalização do prazo para inserção dos dados no sistema, a Agência comemora o alcance da meta do Mapa e mantém a expectativa de ultrapassar a marca de 98%. “Desde 2005, o Maranhão alcança índices vacinais acima de 90%. Nosso trabalho foi se fortalecendo e consolidando ao longo dos anos e o produtor maranhense é consciente da importância de vacinar seu rebanho”, destacou o presidente da Aged/MA, Sebastião Anchieta.

A previsão para a divulgação do resultado final da II Etapa da Campanha de Vacinação é para o dia 15 de janeiro de 2017.

Histórico

Em 2016, o Maranhão completou três campanhas consecutivas com índices vacinais acima de 98%. Os números representam os melhores resultados obtidos pelo estado desde 2005. Em maio deste ano, o Maranhão vacinou 98,46% do seu rebanho bovino e bubalino, com isso, foi o estado do Nordeste com o melhor desempenho na I Etapa da campanha.

Além dos bons resultados, 2016 também foi o ano em que a Aged/MA comemorou 15 anos desde o único e último caso de febre aftosa registrado pelo Mapa no Maranhão.