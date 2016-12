Maranhão incrementa malha aérea para alta temporada

Novos voos da Latam, Gol e Azul iniciaram operação em dezembro e vão até o carnaval

Com a estimativa de receber milhares de turistas durante o verão 2016/2017, o Maranhão terá mais de 200 voos extras das companhias aéreas que atendem o estado – Gol, Latam e Azul – durante o período de alta temporada, que vai de dezembro até depois do carnaval, no início de março de 2017. Os novos voos são fruto do diálogo constante entre o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), com as companhias aéreas.

“Nós precisamos criar meios para que os turistas visitem o Maranhão. Por isso que, além de participar das feiras de turismo e levar o nome do Maranhão para todo o Brasil e até em outros países, a Sectur também estabeleceu esse diálogo com as companhias. Mesmo num período de crise financeira, nós conseguimos essa grande vitória com as companhias, que já é um grande passo para conseguir mais voos fixos para o estado”, contou o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino.

Os voos extras da Latam operam, desde novembro, três vezes por semana, trazendo passageiros de uma das maiores capitais do Nordeste, a cidade de Fortaleza. Já a Gol iniciou em dezembro e continuará durante toda a alta temporada, com voos vindos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo; do Galeão, no Rio de Janeiro; do Pinto Martins, de Fortaleza; e do Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília.

“São mais de 90 voos diurnos e noturnos, com frequência que vai de uma a quatro vezes por semana, como no caso do voo 9199, que faz Brasília/São Luís, às 9h35 de todos os sábados, e o voo 9237, que inicia no dia 17 de janeiro, saindo de Fortaleza aos domingos, segundas, terças e quintas, sempre às 23h35 e chegando em São Luís, às 0h50 ”, explicou o secretário- adjunto de Turismo da Sectur, Hugo Viegas.

A Azul Linhas aéreas também operará voos extras durante a alta temporada, mas ainda não divulgou os trechos e horários.

Recepção de turistas

Para melhor atender os turistas que visitam o Centro Histórico de São Luís, será montado um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) que irá funcionar na Rua Portugal, de terça a domingo, das 9h às 17h, e excepcionalmente até as 18h às quintas e sextas-feiras, durante todo o mês de janeiro. No local, o turista terá acesso a mapas, material de divulgação de casas de cultura e pontos turísticos, além de informações sobre atividades em qualquer um dos polos turísticos do Maranhão.