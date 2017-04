Maranhão garante oportunidades de novos negócios na WTM Latin America

Os empresários de turismo do Maranhão, que participaram da 5ª edição da World Travel Market (WTM) Latin America, entre os dias 4 e 6 de abril, em São Paulo (SP), voltaram para o estado com novas expectativas de negócios. Nesta edição do evento, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), ofereceu espaços institucionais e área de negociação, além de lançar a nova marca de promoção dos destinos maranhenses.

Para a empresária do ramo hoteleiro, em Barreirinhas, Agar Mota, a feira representou uma esperança de novos negócios para o turismo maranhense. “O Maranhão me surpreendeu este ano. Foram novas ações, tanto para o público final quanto para os profissionais. Nossa expectativa é que mais brasileiros e estrangeiros escolham o nosso estado como destino”, disse.

Já o empresário que atua como receptivo em São Luís, Adriano Brito, destacou o posicionamento do Maranhão na edição de 2017 da WTM. “Percebemos que os operadores e o mercado procuraram mais pelos nossos destinos, isso em função da forma que nos apresentamos na feira. Estou feliz por receber um retorno imediato, conseguindo atender todos interessados pelo estado. É importante destacar o papel do profissional no evento e os produtos que temos para oferecer. O Estado está presente, mostrando força com uma nova marca, que pode trazer novos negócios e possibilidades”, destacou.

Participante pela primeira vez de uma feira de turismo, por meio do Governo do Maranhão, a profissional da hotelaria, Maria Luiza, reforçou o destaque do Estado na WTM, principalmente no dia 4, com o lançamento da nova marca turística. “Apresentamos um destino cheio de possibilidades, alegre e novo. Um Maranhão diverso, com várias opções de roteiros. Vimos aqui a promoção como ela deve ser feita, pensando em todas suas possibilidades, em todo o período do ano”, afirmou Maria Luiza.

O secretário de Cultura e Turismo do Maranhão, Diego Galdino, fez um balanço positivo da atuação do Estado na WTM. “Foram três dias dedicados à promoção do estado para profissionais de todo o mundo. Foi uma oportunidade dos nossos empresários fazerem negociações e atualizarem das últimas tendências do setor. Nossas ações continuam ao longo de 2017”, finalizou.