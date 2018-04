Maranhão ganha 21 Escolas Dignas em menos de dois meses

De março deste ano até a última sexta sexta-feira (20), o Governo do Maranhão entregou 21 Escolas Dignas para a população, incluindo prédios novos, reconstruídos e reformados. Também foram inaugurados sete Faróis do Saber em diversas regiões do Estado.

“É praticamente uma escola a cada dois dias e um Farol por semana”, diz o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão.

Doze das 21 escolas inauguradas foram construídas do zero, beneficiando a polução das cidades de Tuntum (3), Turiaçu (2), Riachão (1), Estreito (1), Paulo Ramos (1), Codó (1), Turilândia (1), São Raimundo do Doca Bezerra (1) e Peritoró (1).

“Eu estudava em um casebre que não tinha cadeira, não tinha pote, não tinha banheiro. E se a gente tivesse que ‘mijar’, ia para detrás da escola”, conta o estudante Jairo Rodrigues da Silva ao descrever a antiga sede da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, localizada no povoado Mendonça, em Peritoró, que recebeu uma das novas Escolas Dignas.

Fundada em 2000, a escola funcionou durante anos em uma casa de taipa, sem nenhuma estrutura. Em 2016, passou a funcionar na sede da Associação de Moradores, com apenas uma sala para 66 alunos, em dois turnos.

Agora, o novo prédio tem duas salas de aula, pátio, banheiros acessíveis, cozinha, entre outros espaços.

Sonho de ser doutor

Os alunos do povoado Centro do Chiquinho, em São Raimundo do Doca Bezerra, também estão de prédio novo. O antigo não tinha nenhuma condição.

“Uma vez a janela caiu na cabeça do colega. A água fedia muito. Quando chovia molhava nossos cadernos”, lembra o aluno Lucas Santos Araújo. “Agora a gente tem uma escola dessas. Aqui vou realizar meu sonho de ser doutor”, acrescenta.

São duas salas de aula, pátio, banheiros acessíveis e cozinha montada para preparar a alimentação dos estudantes.

Mais de 750 escolas

O projeto Escola Digna tem construído, reformado e restaurado escolas sucateadas e sem nenhuma condição adequada para o ensino. Desde 2015, já foram mais de 750 prédios entregues. É o maior programa de investimentos educacionais da história do estado.

“É um projeto inovador, já entregamos centenas de escolas, novas, reformadas e, sempre que entregamos uma nova escola, é como se fosse a primeira vez. Cada escola que nós inauguramos é uma semente de um futuro melhor que deixamos plantada”, diz o governador Flavio Dino.

Faróis do Saber

Dando continuidade ao projeto de revitalização de todos os Faróis do Saber, sete municípios foram beneficiados com novas entregas; Paulo Ramos, Buriti Bravo, Presidente Vargas, Rosário, Pirapemas, São José de Ribamar e São Luís Gonzaga.

O projeto é mantido pelas Secretarias de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) e da Educação (Seduc) e garante espaços adequados para desenvolver atividades de educação e cultura.