Maranhão fica entre os 10 estados com melhor desempenho em vendas no Salão do Artesanato de Brasília

Os cinco dias do 9º Salão do Artesanato, realizado no Pavilhão de Exposições da ExpoBrasília, em Brasília (DF), apresentou excelentes resultados para o Maranhão. Na 9ª edição do evento, que recebeu mais de 70 mil visitantes, o estande do Maranhão foi um dos mais movimentados e trouxe ao estado o nono lugar pelo desempenho na comercialização dos produtos. O artesanato maranhense contabilizou R$42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais) com a venda de 1.531 peças, de 7 artesãos presentes no evento e de outros 6 profissionais que enviaram suas criações por procuração. Os resultados foram compartilhados com todos os participantes em reunião realizada nesta quinta-feira (6), no Ceprama.

Promovida pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur) e Coordenação Estadual do Artesanato, a participação dos artesãos maranhenses nos grandes eventos do setor como o 9º Salão do Artesanato, visa promover a comercialização, capacitar e incrementar a renda dos artesãos, além de divulgar a arte popular maranhense.

Produzidos com fibras vegetais, sementes, cerâmica, azulejos, renda e tecidos, o estande do Maranhão contou com grande variedade de produtos utilitários, decorativos e alusivos à cultura de matriz africana. A originalidade e identidade cultural das peças foram fundamentais para o sucesso nas vendas. “Estou muito contente de entrar no estande e encontrar todos estes detalhes que lembram a cultura africana. Realmente, fico apaixonada de ver as cores, formas. Então, olhar tudo isso, alegria, cultura me deixaram muito feliz aqui no espaço do Maranhão. Quero levar todas as peças para a minha casa. Olhar essas coisas é olhar para a África de alguma maneira”, afirma a visitante da República Dominicana, Marinez Ernandes, ao lado da amiga de Camarões.

O Programa Brasileiro de Artesanato (PAB), ao qual o Programa Estadual do Artesanato está ligado, defende que o artesanato tradicional produz artefatos expressivos da cultura e representativos de suas tradições. Sua importância e seu valor cultural decorrem do fato de preservar a memória cultural de uma comunidade, transmitida de geração em geração.“Acreditamos que a originalidade e, ao mesmo tempo, o aspecto tradicional dos produtos dos nossos artesãos seja o grande responsável pelo excelente desempenho no 9º Salão do Artesanato. As peças disponibilizadas tem relação forte com elementos locais como o bumba-meu-boi e matérias-primas como a fibras vegetais, sementes e cerâmica, por exemplo”, destaca a coordenadora Estadual do Artesanato, Viviane de Jesus.

Apoio ao artesão

O Governo do Maranhão, com a criação do Programa Mais Artesanato, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), desenvolve trabalho em alinhamento com o Programa Brasileiro do Artesanato (PAB). Por isso, tem como foco de ação a preparação dos artesãos e das organizações representativas do setor para o mercado competitivo, promovendo a profissionalização e comercialização dos produtos artesanais. Como consequência, além de gerar oportunidades de trabalho e renda, estimula o aproveitamento das vocações regionais, levando à preservação das culturas locais.

A artesã Simei Dantas é artesã e cria vestimentas relacionadas com o tradicional tambor de crioula. “Nossa participação é fundamental não só para a comercialização, mas também para valorizar e preservar nossa cultura popular. Em eventos como o Salão do Artesanato todos temos também a oportunidade de ampliar conhecimentos e entender o perfil do mercado voltado para o artesanato brasileiro. Cada lugar tem suas particularidades”, afirma Simei Dantas.

O evento gerou uma movimentação financeira de aproximadamente R$3.500 com aumento 25% em relação ao ano passado. “Além do aumento do público visitante e do volume de vendas em itens e faturamento, observamos, a cada ano, que os artesãos estão mais qualificados, as peças mais bonitas, bem acabadas, e eles mais preparados para atendimento ao público. Creio que seja fruto do trabalho de qualificação feito através do PAB (Programa do Artesanato Brasileiro) e de outras entidades que lidam com o artesão. Percebemos também que o público de Brasília já adotou o evento como parte do seu calendário e tem visitado o evento até mais de um dia”, coloca Leda Alves, diretora executiva da Rome Eventos, empresa organizadora do Salão.

O evento ‘O Salão do Artesanato’ reuniu, nesta edição, representantes de todos os estados brasileiros, sendo que 17 estados que, mobilizados pelo PAB, fizeram exposição e comercialização de produtos genuinamente artesanais. “O evento promove a aproximação do artesão com o público, com lojistas e aquece o mercado em um momento de crise. Além disso, destaca aspectos importantes da cultura dos estados e cidades participantes por meio de música, dança e outras manifestações artísticas populares”, afirma o organizador do evento, Rômulo Mendonça.