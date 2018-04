Maranhão é o 2º Estado do Nordeste que mais criou emprego com carteira assinada em março

Além de ter o maior saldo de empregos com carteira assinada dos últimos oito anos para o mês de março, o Maranhão também se destacou no desempenho da Região Nordeste. Embora a média regional tenha registrado queda, o Estado destoou e teve o segundo maior número de vagas da região.

O Maranhão criou em março 1.017 postos com carteira assinada, um crescimento de 0,22%. Já o Nordeste inteiro teve o número inverso: uma queda de 0,22%. Foram 13.608 postos perdidos.

Além disso, o Maranhão só ficou atrás da Bahia na criação de novos empregos formais.

Trimestre positivo

No acumulado do primeiro trimestre do ano, o desempenho do Maranhão também é positivo, destoando mais uma vez do Nordeste, que cortou mais vagas do que criou.

Entre janeiro e março, apenas quatro Estados nordestinos tiveram alta no emprego – entre eles, o Maranhão. E cinco tiveram queda.

Serviços

O setor que mais contribuiu para a geração de empregos em março no Maranhão foi Serviços, com um crescimento de 0,70% e mais de 1.300 postos com carteira assinada.

O Governo tem atraído empresas do setor de Serviços com incentivos para gerar emprego. Um dos exemplos é o novo Parque Empresarial de São Luís, que já gerou centenas de vagas no setor atacadista.