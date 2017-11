Maranhão destoa da maioria dos Estados e tem situação fiscal positiva, mostra Jornal Nacional

O Jornal Nacional de quarta-feira (1) trouxe reportagem sobre os limites de gastos com pessoal nos Estados brasileiros. O telejornal destacou que quase 70% deles estão próximos ou já ultrapassaram o limite estabelecido pela lei. Apenas nove estão com gastos adequados, entre eles o Maranhão, como mostrou um mapa na reportagem.

“Se a folha de pagamento dos estados fosse um sinal de trânsito, só nove estariam no verde”, disse o jornal. Os demais estariam no sinal amarelo e no vermelho.

Estourar os limites de gasto com pessoal significa ter menos dinheiro para investir em obras e serviços e até mesmo para valorizar o servidor público. Por isso é fundamental ter as contas em dia.

O Maranhão tem sido elogiado pela gestão fiscal. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), por exemplo, mostra que o Maranhão tem a segunda melhor situação fiscal em todo o Brasil.