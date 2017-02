Maranhão avança no combate ao crime com apreensão de mais de 700 armas ilegais

Ao longo de 2016 foram apreendidas 753 armas de fogo no Maranhão, número 14% maior que o alcançado em 2014, quando 662 armamentos deste tipo foram apreendidos pelas forças policiais. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) e demonstram os resultados positivos das operações policiais no impedimento às ocorrências com uso de armamento.

O exitoso trabalho das Polícias Civil e Militar será reconhecido na ‘Premiação Especial a Policiais por Apreensão de Armas de Fogo’, no âmbito do Programa Estadual Pacto Pela Paz. A solenidade será realizada, nesta sexta-feira (3), a partir das 10h, no Salão de Atos do Palácio dos Leões, com a presença do governador Flávio Dino e da cúpula da Segurança Pública, incluindo as Polícias Civil e Militar, além de oficiais a serem premiados.

A premiação aos policiais é concedida por arma de fogo recuperada em flagrante e encaminhada à autoridade policial ou judicial devida. O valor vai de R$ 300 a R$ 1.500, considerando o potencial lesivo do armamento e as circunstâncias da apreensão. Ainda de acordo com a medida, os três melhores policiais que tiverem maior número de apreensões recebem premiação anual de R$ 20 mil, cada um.

A premiação ocorre desde março do ano passado, depois de sancionada Medida Provisória pelo governador Flávio Dino determinando o reconhecimento. A iniciativa é mais um estímulo ao efetivo para combater ainda mais o desarmamento e a criminalidade em geral, e se soma ao conjunto de medidas que vem sendo executada pela gestão estadual para reestruturar o sistema de segurança pública. O reconhecimento também contribui para a redução do número de homicídios, considerando os dados sobre uso de arma de fogo em cometimento de crimes.

Como funciona

Para que a premiação possa ser concedida foram definidos critérios para a concessão do benefício. Armas de fogo curtas e mais simples, como .38, por exemplo, ao serem apreendidas possibilitam premiação no valor de R$ 300; pistolas .380 chegam a R$ 500; armas .40, de calibre superior ao doze ou armas de fogo dissimuladas, R$ 800; fuzis automáticos, semiautomáticos e metralhadoras ou explosivos de uso exclusivo das Forças Armadas e de Segurança Pública, a premiação é de R$ 1.500 por arma. Se a apreensão for coletiva, o valor é dividido pelos membros da equipe envolvidos na operação. Para receber o valor, o policial precisar registrar o flagrante e apresentar requerimento padrão.

Legislação

A Medida Provisória sancionada pelo governador Flávio Dino, segue o que propõe o Estatuto do Desarmamento – Lei Federal 10.826 – criada em 2003. A norma regulamenta o uso de armas de fogo e munições, além de definir os crimes relacionados ao porte, comercialização e utilização destes equipamentos. São consideradas armas em situação irregular todas que descumprirem o Estatuto do Desarmamento, que tem como legalidade do porte critérios específicos de fins e documentação.