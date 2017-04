Maranhão atrai empreendimentos privados para gerar postos de trabalho

Empreendimentos privados anunciados recentemente vão ajudar a criar postos de trabalho no curto e no médio prazos no Maranhão, contribuindo para reduzir os impactos negativos da crise econômica nacional. São iniciativas que chegam ao estado por meio de incentivos e acordos firmados com o Governo do Maranhão.

Entre as iniciativas, está a assinatura de um acordo de investimento da empresa China Communications Construction Company (CCCC), com estimativa de geração de 5 mil empregos diretos e indiretos.

Trata-se da construção de um Terminal de Uso Privado (TUP) em São Luís. A previsão é de R$ 1,7 bilhão investido durante os três anos de execução das obras.

Outra iniciativa recente também vai gerar postos de trabalho. O Grupo Claudino deve levar para Timon um Centro de Distribuição das Lojas Paraíba.

A decisão veio após a Assembleia Legislativa aprovar projeto de autoria do Governo do Estado para incentivar a instalação de centros atacadistas no Maranhão. Um termo de compromisso deve ser assinado nos próximos dias para viabilizar a operação.

Em fevereiro, o governador Flávio Dino debateu com Vale investimentos e expansão das operações da companhia no Maranhão, também para gerar empregos.

Além dessas negociações diretas com os investidores privados, o governo vem promovendo uma série de ações com recursos próprio, garantindo que a economia do Maranhão não fique paralisada diante da crise nacional.

Em dois anos, foram quase R$ 2 bilhões em investimentos públicos concluídos e em andamento em Saúde, Educação, Saneamento, Segurança, pavimentação e rodovias.