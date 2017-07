Maranhão atinge 98,72% de gado vacinado contra a Aftosa na primeira etapa da campanha

De 1º de maio a , foram imunizados 98,72% de todo o rebanho bovino e bubalino do Maranhão contra febre aftosa. Os dados, divulgados pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), correspondem aos resultados da 1 etapa da campanha de vacinação contra a doença.

“Nós agradecemos a todos os criadores do Maranhão e a toda a equipe da Aged que se empenhou para que alcançássemos este resultado de 98,72% nesta primeira etapa de vacinação, declarou o presidente da Aged/MA, Sebastião Anchieta.

Com a porcentagem alcançada, que representa a vacinação de 7.530.569 bovinos e bubalinos, em 90.709 propriedades, o Maranhão também conseguiu, pelo terceiro ano consecutivo, manter os resultados acima de 98%. Antes de 2015, a cobertura máxima alcançada havia sido de 97% em 2011.

“Os criadores maranhenses e a equipe da Aged estão de parabéns por mantermos esse alto índice de vacinação, novamente estamos mantendo os recordes de vacinação e protegendo o Maranhão”, destacou Anchieta.

Unidades Regionais

Os grandes polos pecuaristas do estado, como Imperatriz e Açailândia, estão entre as Unidades Regionais da Aged/MA que mais vacinaram seu rebanho, com os índices vacinais de 98,43% e de 99,16%, respectivamente. A Regional São Luís, Itapecuru Mirim e Chapadinha são outros grandes destaques, com o alcance dos índices de vacinação de 100%, 99,40% e 99,33% dos animais da região.

“Estes resultados revelam que o produtor maranhense está consciente da necessidade de proteger o seu rebanho, além de demonstrar o empreendedorismo no setor produtivo. Também não podemos deixar de reconhecer o papel do governo estadual, das associações de criadores e de todos os parceiros da Aged/MA na divulgação da campanha e na intensificação da vigilância sanitária do estado”, destacou Sebastião Anchieta.