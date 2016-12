‘Máquina de Descascar’alho’ vai comemorar 31 anos em apresentação no Réveillon de Todos

Com muita marchinha e ritmos carnavalescos maranhenses, a ‘Máquina de Descascar’alho’ promete levar ao público do ‘Réveillon de Todos’ uma prévia do que o grupo fará no carnaval de 2017. A festa da virada promovida pelo Governo do Maranhão será realizada na Avenida Litorânea. O grupo ‘Máquina de Descascar’alho’ vai celebrar a chegada do ano novo e os 31 anos de fundação da banda, o repertório musical será formado tanto por músicas dos quatro CDs já gravados pela banda quanto por músicas de autorias de outros artistas maranhense.

“Levaremos ao público o melhor da música maranhense, como a Máquina costuma fazer em suas apresentações, resultado dos nossos quatro CDs. No dia primeiro de janeiro completaremos 31 anos ininterruptos de arrastões de rua e de palcos, então já estaremos com todo o gás para animar essa multidão. Vamos também prestar homenagens aos outros grupos dos nossos irmãos de carnaval de rua, das agremiações, levando também o repertório deles”, disse o fundador da ‘Máquina de Descascar’alho’, Silvério Costa, conhecido popularmente como Boscotó.

Tarimbada nos carnavais de São Luís, a Máquina nasceu no coração do tradicional bairro da Madre Deus, onde foi idealizada por jovens artistas no final da década de 80, aglutinando milhares de adeptos à brincadeira. Têm como base do seu repertório as marchas de carnaval, samba, blocos, tambores e afoxés, desde interpretação de obras de reconhecidos artistas da esfera nacional a composições próprias e a valorização e resgate de composições maranhenses da ‘velha guarda’ que moravam ou costumavam frequentar o bairro boêmio da Madre Deus.

O grupo se consolidou ao longo dos anos, participando de inúmeros festivais e shows na cidade, no circuito Centro e periferia da Ilha, como forma de estabelecer sua expressiva veia musical a fim de alcançar o reconhecimento do público em geral. Dentro do contexto musical, o grupo é destaque no Maranhão por uma forte tradição cultural, onde possui uma diversidade rítmica única e especial.

A banda é composta por artistas que participam de diversas outras manifestações (Boscotô voz, Veloso voz, Dinho Berg voz, Dada voz, Andrea voz, Alan percussão, Biagini percussão, Yasser bateria, Kaue cavaco/voz, Marcão guitarra, Simão baixo, Gil teclados, Raybi trombone, Enilson trombone, Marivaldo trompete, Cláudio trompete, Marquinhos sax).

Para que a festa fique mais completa, além dos artistas, o Governo do Maranhão montou uma estrutura de palco e dois telões que transmitirão, simultaneamente, os shows. O ‘Réveillon de Todos’ contará com nove pontos de queima de fogos em toda São Luís, sendo oito destes distribuídos ao longo da Avenida Litorânea. O outro ponto de queima de fogos será na Avenida Beira Mar. Os shows pirotécnicos terão duração de cinco minutos, em todos os pontos citados.

Acessibilidade

No propósito de que o grande público, sem distinção, possa ingressar e curtir o momento alto da virada do ano, na Avenida Litorânea, o Governo Maranhão montou uma estrutura com arquibancada com capacidade para 500 pessoas. Os espaços são reservados para idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Já na frente do palco será estruturada uma área para atender aos cadeirantes com mais conforto e acessibilidade.

Esquema de segurança

Exatos 370 policiais a pé farão a segurança de quem se direcionar a uma das praias da orla da Ilha de São Luís na noite da virada. A operação ‘Réveillon Seguro’ se entenderá da praia da Guia em São Luís à praia de São José de Ribamar e também incluirá o policiamento a cavalo e motorizado em viaturas, motocicletas e quadriciclos, além do patrulhamento aéreo. Haverá ainda a formação de barreiras policiais para evitar a entrada de armamentos e drogas ilícitas nos pontos de realização dos shows do ‘Réveillon de Todos’.

A população também pode colaborar com informações para a polícia através do telefone 190, pelo número no WhatsApp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘ByZu 2.0’, compatível com todos os sistemas operacionais de smartphones. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.