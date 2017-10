Mãos à obra: mulheres se destacam trabalhando na construção do Rua Digna

Numa atividade profissional no qual a presença masculina sempre esteve mais presente, um grupo formado por seis mulheres alterou as estatísticas e garantiu o seu espaço na construção do Rua Digna.

Dando vida nova à vizinhança da Vila São Domingos, na zona rural de São Luís, Maria Santana de Sousa, Maria do Carmo Cantanhede, Graciete de Fátima Marvan Gama, Mayra Ribeiro, Márcia Regina Fonseca e Telma da Rocha Pereira têm gosto em participar da obra e ainda mais amor pela comunidade e zelo pelo bairro.

As seis mulheres se uniram para a levar dignidade por meio do Programa Rua Digna, que pavimenta as vias de bairros que nunca receberam nenhum benefício. A ação foi implantada pela atual gestão do Governo do Maranhão e consiste em chamar pessoas da própria comunidade para trabalhar na obra, gerando também renda para as famílias.

A presidente da associação comunitária da Vila São Domingos, Maria do Carmo Cantanhede, diz que a comunidade sempre insistiu com as antigas administrações públicas para sanar o problema da falta de infraestrutura, mas que nunca chegou a ser feita uma visita técnica para avaliar as condições do local.

“Fomos guerreiros, não desistimos e quando descobrimos o Programa Rua Digna, corremos para sermos beneficiados. Esse governo de forma inédita nos ouviu e está trazendo essa obra, que é muito gratificante para gente. Estamos felizes e com a mão na massa”, relata.

Firmes e fortes

Uma das mais antigas moradoras da Rua Nova, Maria Santana, de 73 anos, conta que temia pelo desabamento da casa, devido ao enorme buraco que se formou na rua e que chegava às proximidades do seu muro. “Eu confesso que tinha até vergonha de morar nessa rua. Nunca meti um serviço na casa, porque sempre me sentia ameaçada, devido ao excesso de buraco que chegava no canto da minha casa”, diz.

“Faltava meio metro para o buraco atingir minha casa. Se não fosse essa obra, nas próximas chuvas a casa desabava. A gente não podia nem sair aqui. Já vi gente cair, quebrar braço, menino escorregava e não ia mais para escola. Era um desrespeito com quem morava e passava aqui”, acrescenta Maria Santana.

Márcia Regina Fonseca, de 40 anos, moradora da Rua Nova, diz que nunca esperou uma obra como o Rua Digna. “Eu já moro aqui há 22 anos e nunca tinham vindo aqui, pelo menos para nos dar esperança de dizer que um dia essa rua pudesse ficar asfaltada. O que a gente tinha mesmo era muita poeira no verão e lama no inverno. Mas com Flávio Dino está sendo diferente. Eu estou feliz demais, tanto que propus às meninas para juntarmos e fazermos um grupo só de mulheres. E aqui estamos, firmes e fortes”, comemora.

Chega de acidentes

Moradora da Vila São Domingos, ao lado do Residencial Santa Barbara, Graciete de Fátima Marvan Gama, que também trabalha na obra, conta que já viu diversos acidentes e que muitas crianças deixaram de frequentar a escola à qual as ruas deveriam dar acesso.

“As nossas ruas eram péssimas. Para ir à igreja, por exemplo, a gente tinha que dar uma volta grande, para que não ficássemos atoladas na lama ou caíssemos em buracos. Uma época a gente ainda conseguia passar pela calçada, mas depois, com tanta água de chuva, nem mais ela suportou e rompeu. A água entrava nas casas. A gente passava era pulando, de um lado para outro. As crianças que se arriscavam a ir para a escola caíam, se sujavam e até mesmo se machucavam. Outras desistiram de ir para escola. Agora é vida nova, estamos muito alegres”, comenta.

Trabalhando na obra, Telma da Rocha Pereira, de 41 anos, moradora da Rua Tancredo Neves, que também recebe o benefício do Rua Digna, faz um comparativo do passado com o que a rua vem se transformando: “Para mim foi ótimo, pelo menos eu estou trabalhando, porque eu me encontrava parada profissionalmente. E ainda estou beneficiando minha comunidade. Para mim é um prazer está inserida nessa transformação do nosso bairro”.

Telma diz não temer carregar areia e bloquetes para que as ruas se tornem bonitas e dignas, dando mais lazer e segurança para quem mora ou transita nas vias.

Mayara Ribeiro, de 29 anos, representa a força jovem das mulheres na construção. Ela diz não se intimidar com os afazeres. No início da obra, na Rua Nova, onde também é moradora, chegou a carregar bloquetes e pedras para contribuir com o nivelamento da via. “Arregaçamos as mangas e estamos trabalhando para a melhoria do bairro. Não é pelo fato de ser mulher, que não podemos contribuir para esta obra”, complementa.

Dentro do canteiro de obras, o experiente mestre de obras Santos de Jesus tem a responsabilidade de coordenar todos que compõem o quadro de servidores da obra. “Trabalhar com elas é bom demais. As mulheres são mais racionais, pois elas têm a calma, a leveza, mas muita fibra. São moradoras dedicadas, trabalhadoras, que querem ver, de fato, esse benefício na sua comunidade”, afirma.

A obra

O recurso oferecido pelo Programa Rua Digna é de até R$ 200 mil por cada Plano de Trabalho. O subsídio é destinado ao custeio dos blocos de concreto, de areia, do meio fio, da calçada e para o pagamento do técnico da engenharia Civil.

O calçamento das ruas está sendo feito com bloquetes intertravados, preferencialmente confeccionados pelos apenados do Complexo Penitenciário São Luís. As associações ou sindicatos também são orientados a obter material de construção dos fornecedores da própria comunidade, a fim de gerar renda para o comércio local.

O Rua Digna foi disponibilizado para organizações da sociedade civis localizadas dentro da região metropolitana (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) e para os 30 municípios do Mais IDH. Com a inspeção de técnicos do Mutirão Rua Digna, o prazo máximo para execução é de 90 dias, a contar do início da obra. Já a prestação de contas é de 60 dias após o recebimento do recurso.