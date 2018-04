Mais Saúde ultrapassa a marca de 100 mil atendimentos em bairros da Grande São Luís

Consultas, vacinas, exames e outros atendimentos médicos. Tudo isso perto de casa e gratuitamente. Assim é o Mais Saúde, que chegou à marca de 106 mil atendimentos em 12 edições na Grande São Luís.

Desde que começou, há cerca de oito meses, o programa do Governo do Maranhão já levou equipes médicas para bairros de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. É uma maneira de agilizar o atendimento.

O projeto funciona nos sábados e domingos, geralmente em bairros que não contam com grandes hospitais.

“Achei ótima a ação ser no meu bairro. A médica nos atendeu superbem. No posto daqui só tem clínico geral, mas aqui consegui que eles consultassem com pediatra. Sair com três [crianças] para ir longe é difícil, por isso aqui do lado é bem melhor”, diz Ana Paula Alves, do bairro João de Deus, na capital, que recebeu o Mais Saúde no início do mês de abril.

Em março, foi a vez da zona rural de São Luís, em uma edição especial para as mulheres. A dona de casa Maria José Silva Santana, moradora do Mangue Seco, bairro próximo de Pedrinhas, participou dos dois dias do Mais Saúde: “Eu trouxe minhas filhas, gostei demais do atendimento. Elas vacinaram, consegui consultá-las, até remédios receberam. Hoje deixei elas com o pai e vim fazer minhas consultas. A gente precisa se cuidar e aqui é longe de tudo. Tomara que venha mais vezes”.

Vacinação

Em setembro de 2017, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde no Anjo da Guarda permitiu que os serviços fossem ampliados também para a vacinação de animais domésticos, o que impacta também na saúde humana.

“É a primeira vez que um deles toma a vacina. É importante também manter nossos animais saudáveis. Gostei bastante. Percebo que o Governo tem feito a parte dele para beneficiar a população mais carente, especialmente na área da saúde, melhorando a vida do povo”, disse a servidora pública Késia Prazeres, que levou seus dois cachorros para a vacinação.

No último fim semana (21 e 22), o Mais Saúde chega ao Liceu Ribamarense I, em São José de Ribamar. Diabético, o pensionista Martinho Reis notou manchas escuras nas costas e decidiu procurar assistência após indicação de um agente de saúde da Unidade Básica de Saúde do seu bairro. “Vim para consultar com dermatologista, mas já participei também da palestra de hipertensão. Fui muito bem atendido desde a entrada”, contou.

Atendimentos

O Programa Mais Saúde oferece serviços como testes rápidos (sífilis, HIV e hepatites), enfermagem (aferição de pressão e teste de glicemia) e serviço social.

“A gestão do governador Flávio Dino trabalha para que tanto a assistência primária, quanto serviços de média e alta complexidade estejam ao alcance de todos. Com o Mais Saúde, oferecemos mais agilidade no atendimento da atenção básica,” diz o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Até agora, foram feitas 12 edições: Vila Embratel, Anjo da Guarda, Coroadinho, Cidade Operária, Maiobão, Vila Cafeteira, Caratatiua, Cidade Operária e região, Anil, zona rural de São Luís, João de Deus e São José de Ribamar.