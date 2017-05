‘Mais Renda’ e convênios para produção de cajuína e reforma de Mercado impulsionam economia de Timon

A economia de Timon será aquecida com importantes programas do Governo do Estado anunciados nesta ça-feira (9). O governador Flávio Dino distribuiu kits do programa ‘Mais Renda’ para 209 beneficiários – que servirão à comercialização de alimentos –, assinou Termo de Cooperação Técnica com a Cooperativa de Cajucultores (Cooac) – do projeto de assentamento São Benedito –, e celebrou convênio para implantação de cobertura metálica no Mercado do Parque Alvorada, que vai revitalizar o espaço, tornando-o mais seguro e adequado ao comércio da região.

Em solenidade que lotou o Centro de Convenções de Timon, o governador Flávio Dino foi aplaudido desde a chegada pelas ações que vem sendo executadas no município. Em seu discurso, ele destacou que tem muita alegria em colocar a cidade no mapa das prioridades do Governo e enfatizou que é a 10ª visita que faz a Timon como governador, e sempre levando benefícios para a população.

Sobre o programa ‘Mais Renda’ e o convênio assinado para desenvolvimento da cajulcutura, Flávio Dino disse que o Maranhão anda na contramão da crise que assola o Brasil e ameaça direitos do povo e dos trabalhadores. “Nós estamos aqui mostrando um caminho diferente para sair da crise, que é acreditar no povo, na capacidade empreendedora e trabalhadora das pessoas”, pontuou o governador.

O programa ‘Mais Renda’ vai propiciar, em Timon, a inclusão sócio-produtiva de 210 famílias em situação de vulnerabilidade social, oportunizando a inserção, organização e estruturação de pequenos negócios. O kit recebido pelos beneficiários contém fardamento, utensílios e os carrinhos adequados à venda de alimentos como churrasco, cachorro-quente e salgados.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, destacou que, com esses novos 210 beneficiados, o ‘Mais Renda’ chega a 610 famílias no Maranhão que se tornaram microempreendedores individuais. “Essas pessoas fizeram todo o curso de capacitação, na área de humanas – para trato com o cliente – na área de segurança alimentar – para saber manusear bem o alimento, e, sobretudo, na área gerencial, para que o dinheiro possa render cada vez mais”, frisou.

Neto Evangelista explicou que o ‘Mais Renda’ é um programa que acompanha os beneficiários e dá oportunidade para o crescimento individual. Em Timon, eles tiveram reuniões com o Banco do Nordeste e outras entidades financeiras durante a capacitação. “O diferencial é que durante um ano esses microempreendedores receberão atendimento de técnicos na área de nutrição, contabilidade, e de administração”, reiterou o secretário.

Emocionada, a beneficiada Michele da Costa e Silva recebeu seu kit das mãos do governador e confessou que jamais pensou que o ‘Mais Renda’ pudesse beneficiar tantas famílias em Timon. Ela vende cachorro-quente na cidade há três anos, e disse que, com a nova estrutura, vai expandir o negócio – vendendo também batata frita – e, com certeza, lucrará mais com uma estrutura melhor. “A nossa capacitação foi muito boa. A gente aprendeu como lidar com o alimento, o cliente e o nosso dinheiro. Fico muito agradecida pelo Governo do Estado”, disse ela.

Cajuína maranhense

Durante a agenda, o governador Flávio Dino firmou Termo de Cooperação Técnica com a Cooperativa de Cajucultores (Cooac) do projeto de assentamento São Benedito. O recurso é proveniente de Chamada Pública realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) em 2016. O projeto beneficiará 26 famílias de agricultores familiares e contemplará a adequação e complementação de agroindústria de cajuína.

O secretário da SAF, Adelmo Soares, afirmou que “ nós marcamos história no município de Timon. Estamos oferecendo dignidade ao povo. Através do programa ‘Mais Renda’, e, agora, ajudando nossos cajulcultores”. Para ele, essas iniciativas transformam a vida dos cidadãos, elevando a autoestima, gerando renda e melhorando a qualidade de vida. “Esse é o caminho certo para desenvolver o Maranhão”, sublinhou.

O presidente da Cooac, Manoel Pereira, disse que esse acordo vai contribuir no apoio e na certificação da cajuína produzida no assentamento São Benedito. “Nós estamos esperando certificar o nosso produto para comercializar em todo o estado e fora do país. A expansão do nosso projeto vai nos dar renda e status. Porque a melhor cajuína do momento é a nossa”, declarou o agricultor.

Novos investimentos

A agenda marcou, também, a assinatura do convênio para implantação de cobertura metálica no Mercado do Parque Alvorada, que vai revitalizar o espaço, tornando-o mais seguro e adequado ao comércio. Além disso, o governador Flávio Dino anunciou que, ainda este ano, a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura vai garantir a revitalização da Ceasa e o início de um projeto de urbanização para a área localizada na margem do Rio Parnaíba.

O prefeito de Timon, Luciano Leitoa, enfatizou que as inciativas do Governo do Estado na cidade levam oportunidade para cada um dos beneficiários e, por isso, que a gratidão é palavra de ordem. “Flávio Dino, por isso que você sempre é bem vindo aqui na nossa cidade”, completou o prefeito.