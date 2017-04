Mais IDH: Governador realiza pacote de ações em Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú e Arame

Um conjuntos de obras entregues e outros tantos anúncios foram realizados pelo governador Flávio Dino, nesta quinta-feira (20), nos municípios de Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú e Arame. As três cidades, que fazem parte do ‘Plano Mais IDH’, receberam obras e investimentos, como entrega de escolas, títulos de terra e equipamentos agrícolas, além de anúncios de serviços de abastecimento de água e saneamento básico. Na ocasião, ele deu início a entrega de fardamento escolar para alunos da rede estadual de ensino. As ações estão transformando a vida da população que vive nas cidades de menor IDH do estado.

De acordo com Flávio Dino, essas são cidades importantes que fazem parte do ‘Mais IDH’. Em Jenipapo dos Vieiras, por exemplo, foi entregue uma escola à comunidade escolar, “e o Governo tem muitas ações exatamente dentro desse espírito de parceria com o município”, na área de saúde, como a Força Estadual de Saúde; de apoio à produção, como entregas de sementes, além da construção de outras escolas. “Temos muitas metas permanentemente em execução na cidade, assim como em Itaipava do Grajaú e Arame, que, hoje, receberam benefícios do Governo. Estamos muito felizes de poder, em espírito de parceria com todas as cidades, trazer políticas públicas”, defendeu o governador.

Na primeira cidade em que iniciou o cronograma de inaugurações, Jenipapo dos Vieiras, o governador Flavio Dino entregou o Centro de Ensino Prof. Galeno Edgar Brandes – Anexo III. Com investimento de R$ 843 mil, a nova unidade nova foi construída, garantindo a 700 estudantes, seis salas de aula, secretaria, sala de professor, biblioteca, laboratório de informática, entre outras dependências.

Um sonho antigo, que beneficiará, entre tantos outros, a jovem Cícera Gabriele de 16 anos, aluna do 2ª ano do ensino médio. Antes, Cícera, que estudava num prédio de ensino fundamental cedido à rede estadual, agora terá uma escola nova, com estrutura adequada e confortável e ainda recebeu, das mãos do governador, o fardamento escolar, que foi entregue a todos os alunos. “A escola vem para beneficiar a gente, mas geral. Agora a gente tem um espaço realmente nosso e era o que realmente precisávamos para melhorar nossa estrutura, melhora o dia a dia, com transporte e tudo”, defendeu a estudante.

No município, Flávio Dino assinou a Ordem de Serviço para ações de saneamento básico para universalização do abastecimento de água. Com investimento de R$ 879 mil e atendendo uma população de mais de 15,8 mil pessoas, o sistema da cidade recebeu manutenção em quatro poços tubulares. Os poços têm vazão média de 50 mil litros por hora, com a instalação de 2.034 metros de linha de adutora de água tratada; execução de 10.387 metros de distribuição de água; e instalação de 830 novas ligações domiciliares.

Para as famílias do campo, cinco comunidades serão contempladas com o acervo completo do programa ‘Arca das Letras’. O projeto incentiva a leitura à população da zona rural e integra o eixo de educação do plano ‘Mais IDH’. A arca é composta por uma mini biblioteca móvel e acervo de 240 livros.

Itaipava do Grajaú

Ainda nesta quinta-feira (20), o governador passou pelo município de Itaipava do Grajaú onde também entregou importantes investimentos do Governo do Estado. A primeira delas foi 70 km de asfalto da MA-329, que liga a sede do município ao Entroncamento, na BR-226. A obra integra o pacote de nove trechos rodoviários pavimentados pelo Governo do Estado, em dois anos. Aguardada há anos pela população, a estrada beneficiará pessoas como a dona Lucimar Silva Cordeiro, proprietária de uma padaria as margens da nova via. “Para mim é um grande privilégio hoje estar com esse asfalto na porta da minha casa porque eu sofri muito, com muita poeira querendo ver minhas coisas organizadas e nunca conseguia. E eu esperei que um dia ia acontecer. Ganhei esta bênção, neste asfalto, e era um sonho que deu tudo certo”, contou a empresária.

O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, pasta que coordena o Plano Mais IDH, explicou que os principais impactos do Programa já começam a ser sentidos pela população de Itaipava do Grajaú, assim como dos demais municípios. “O Governo tem realizado obras importantes de integração regional que permite a mobilidade das pessoas, mas também possibilita impulsiona os negócios da região”, realçou, enfatizando também a distribuição do fardamento escolar, na rede estadual do Maranhão, beneficiando as famílias que não terão mais esse gasto e fortalecendo a rede estadual de ensino.

Em Itaipava do Grajaú, o governador também assinou ordem de serviço para melhorias no sistema de abastecimento de água. Serão perfurados dois poços de 300 metros de profundidade e vazão média de 50 mil litros por hora; implantados oito mil metros de rede de distribuição com diâmetros variando de 50 a 200 milímetros; e instaladas mais de seis mil ligações domiciliares. O conjunto de serviços demanda investimentos de R$ 849 mil e vão beneficiar mais de 16,2 mil pessoas.

O município ainda foi contemplado com a entrega de 10 títulos de terra em área de cerca de 414 hectares. As comunidades Araguacema, Pau Ferrado, Paraíso, Mudelândia e Sibirino recebem quites do projeto ‘Arcas das Letras’, alcançando 632 famílias de agricultores familiares e 20 comunidades indígenas.

Arame

A agenda do governador Flávio Dino se encerrou no município de Arame, com entrega de 10 barracas de feira, cinco kits do ‘Arcas das Letras’, um trator ‘patrulha’ agrícola, um Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e uma ambulância. Além disso, 23 cisternas do programa ‘Segunda Água’ vão garantir o incremento da avicultura, suinocultura e produção de hortas. No município, o Governo do Maranhão construiu 70 cisternas, sendo 40 de caráter produtivo. A meta é que sejam entregues 90 até o final de abril, beneficiando mais de 180 pessoas.

Em Arame, o governador Flávio Dino e comitiva vistoriaram obras incluídas no programa ‘Mais Asfalto’ e ações da ‘Caravana Governo de Todos’. As comunidades Calumbi, Buretas, Cajazeiras, Vila Nonato e Zutiua estão no cronograma, atendendo mais de 1,1 famílias e 60 comunidades indígenas com serviços de vacinação, testes rápidos e retiradas de documentos.

A comerciante Célia Regina elogiou as ações da Caravana em Arame. “É muito importante porque aqui não tem nada. Nunca teve nada. Agora que está começando a melhorar. Eu venho do Distrito Federal e lá sempre tem. Melhora a vida de todo mundo, com certeza”, ressaltou.

As visitas aos municípios foram acompanhadas pelo vice-governador Carlos Brandão, pelos secretários de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, os deputados estaduais Othelino Neto, Rigo Telles e Valeria Macedo, além de vereadores e lideranças políticas locais.