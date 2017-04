Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas nos primeiros quatro meses deste ano, causando um prejuízo de mais de R$ 3 milhões ao comércio do tráfico. O volume representa 96% de aumento nas apreensões, comparando com o mesmo período do ano anterior, e é fruto das operações da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), que intensificou os trabalhos, seguindo o planejamento adotado nas últimas abordagens.

O foco é a prisão de líderes das quadrilhas e dos distribuidores, explica o titular da Senarc, Carlos Alessandro Rodrigues. “Com isso, temos conseguido realizar apreensões bastante significativas, desarticulando toda a ação dos traficantes e prendendo criminosos de alta periculosidade”, disse. Do total, a maconha é a droga de maior quantidade, correspondendo a mais de 90% das apreensões; em seguida estão as apreensões de crack e a cocaína, somando 28 quilos no período.

Durante as operações no quadrimestre, foram 24 armas apreendidas e 43 pessoas presas. As apreensões de drogas cresceram consideravelmente, após a criação da Senarc, em agosto de 2015, e demais investimentos do Governo do Estado em estrutura física, equipamentos e efetivo, seguindo plano da gestão para reestruturar a Segurança Pública. O resultado destes investimentos é percebido a partir das apreensões do primeiro ano da gestão Flávio Dino. Enquanto em 2015, foram apreendidos pouco mais de três toneladas destes entorpecentes pelos órgãos da Segurança; em 2016, o número saltou para expressivas 11 toneladas.

A tendência de grandes apreensões deve se repetir este ano, considerando que, em apenas quatro meses já foi tirado de circulação o equivalente a quase 1/3 do ano anterior. “O Governo tem dado total atenção à Segurança Pública e equipando setores essenciais para que possamos ter êxito nas operações e alcançar esses resultados”, reiterou o delegado Carlos Alessandro.

Recorde

Em abril, as equipes realizaram duas apreensões de grande monta, em menos de 15 dias, que somaram, juntas, 1,7 toneladas. O montante corresponde a maconha prensada e interceptada de quadrilhas interestaduais de traficantes.

A polícia encontrou um total de 580 quilos da droga, na madrugada do dia 8, durante operação na Região Metropolitana de São Luís. Na ocasião, cinco pessoas foram presas e duas armas de fogo apreendidas. Foram quatro meses de intensas investigações que apontavam os pontos de armazenamento das drogas nos bairros da Cidade Operária, Conjunto Alvorada e na Estrada da Maioba, que seria distribuída na capital. E no dia 21, mais de 1,2 toneladas apreendidas em Miranda do Norte e prisão de integrante de quadrilha interestadual.

Apoio

Outro reforço às ações da Senarc é o trabalho com cães farejadores, com a implantação do setor de cinofilia, em outubro passado. Os cães são treinados especificamente para farejar e encontrar drogas diversas e também, suspeitos. São animais da raça Pastor Alemão Belga, que possuem multi-funções e suas qualidades originais os tornam essencialmente aptos para serem ‘cães de polícia’.

Com este reforço já conseguimos apreender uma grande quantidade de maconha e, também, localizar suspeitos. Sem dúvidas, o apoio do animal treinado vem para qualificar ainda mais o trabalho policial”, enfatizou o superintendente do órgão.