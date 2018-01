Mais de 90 mil pessoas celebram a chegada de 2018 no Réveillon de Todos

A grande festa da virada do Réveillon de Todos em São Luís atraiu mais de 90 mil pessoas em um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Litorânea. A comemoração foi realizada pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), com apoio cultural do Grupo Mateus.

Durante a noite de domingo (31), várias atrações se dividiram em dois ambientes: a tenda eletrônica e o palco principal. Na tenda, os DJs Jorge Choaiary, Leo Scarter, Ksyfux e Thais Habibe discotecaram o melhor da cena eletrônica. Já no palco principal, o DJ Waltinho animou o público com músicas e ritmos diferenciados para agradar até os gostos mais exigentes.

Ainda no palco principal, o cantor Pandha S/A apresentou o melhor do rock internacional, partindo de clássicos dos anos 60 até o progressivo, alternativo, pop rock e hits da atualidade. Com seu estilo irreverente, Pandha também fez o público relembrar canções do rock nacional de bandas como Legião Urbana, Charlie Brown Jr e O Rappa.

O Grupo Argumento apresentou uma seleção primorosa com sucessos do samba e da música brasileira em geral. A banda aqueceu o público para receber Péricles, a atração seguinte. Artista de samba e pagode, o ex-vocalista do Exaltasamba cantou sucessos como Final de Tarde e Se Eu Largar o Freio. Fez ainda uma homenagem ao cantor Arlindo Cruz, internado após sofrer um acidente vascular cerebral.

Boas energias

Péricles disse que são necessárias energias positivas para começar o ano bem, “com o coração aberto e a cabeça erguida”. O cantor agradeceu o carinho dos maranhenses e os desejou um maravilhoso 2018.

“Quero agradecer a todo mundo que veio sambar, o meu coração está sintonizado à São Luís. Todas as vezes que visito o Maranhão sinto esta alegria e espero também levá-la em forma de música”, afirmou.

Com muita descontração, a Banda Mix Brasil fechou a programação com uma mistura boa de forró, sertanejo, salsa, merengue, samba, flashback, pop rock nacional e internacional, arrocha e axé.

Grande momento

O governador Flávio Dino falou da importância de haver programações culturais durante todo o ano no estado, não só em períodos festivos. “Possuímos uma política promocional e uma política cultural com eventos durante o ano inteiro, não só nesses momentos de destaques como o Carnaval, o São João e fim de ano”, disse.

“Nesse ano de 2017 atraímos muitos eventos, tanto nacionais e internacionais, para que isso se mantenha, a política do turismo social. Acredito que estamos vivendo um grande momento com tendência de crescimento”, ressaltou o governador.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino, o Réveillon de Todos foi um sucesso, pois houve receptividade por parte do público nos três dias em que aconteceram as festas. A oportunidade de movimentar a economia local, atraindo turistas para conhecer as belezas e a cultura do Maranhão, também foram destacadas por Galdino.

Organização e segurança

Para a turista Paula Gurgel, de São Paulo, virar 2018 no Maranhão foi especial pela alegria, organização e segurança. “Eu já tinha vindo ao Maranhão algumas vezes, mas essa foi a primeira vez em que passo a virada do ano por aqui”, afirmou.

“Achei muito agradável, uma programação diferente e segura, pude me divertir com os meus amigos de maneira tranquila, o que é muito diferente do que já vi em outros estados”, acrescentou Paula.

O público pode acompanhar todas as apresentações simultâneas dos shows e a contagem regressiva pelos telões de LED instalados em áreas estratégicas, além de contar com um intérprete da linguagem brasileiras de sinais (libras).

O espaço ainda contou com uma arquibancada com capacidade para 500 pessoas, uma área reservada para acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos, gestantes, obesos e pessoas com crianças.