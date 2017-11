Mais de 70 mil estudantes usaram passagem gratuita para fazer o Enem no Maranhão

Mais de 70 mil estudantes maranhenses foram beneficiados com uma ação inédita do Governo do Estado: gratuidade da passagem de ônibus para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (5). A medida também vai valer para o próximo domingo (12).

Ao todo, 58.449 estudantes de São Luís e 11.617 de Imperatriz que usam as carteiras de transporte do Sindicato das Empresas de Transportes (São Luís) e do departamento de Bilhetagem Eletrônica da empresa Ratrans (Imperatriz) puderam ir e vir de seus locais de prova sem gastar com transporte público.

O secretário de Estado de Governo, Antônio Nunes, conta que essa é mais uma ação do governador Flávio Dino pela continuidade da formação educacional dos jovens maranhenses.

“O Enem é uma porta de acesso para formação, educação e a profissionalização dos jovens maranhenses. É a educação que transforma e que gera oportunidade para os alunos, então o governador Flávio Dino viu essa forma de estimular a juventude, de estimular a participação dos estudantes maranhenses no Enem”, diz o secretário.

O auxiliar administrativo Anderson Gomes da Silva teve que se deslocar até uma faculdade no bairro do Anil, na capital, para fazer a prova e aprovou a medida: “Uma boa ideia, ainda mais hoje que são milhares em busca de uma oportunidade de formação e, certamente, há aqueles que não teriam esse dinheiro. Uma ação boa para quem precisa”.

Segundo dia

A medida também será repetida no próximo domingo, dia 12, segundo dia da realização do exame. Continuam tento direito à gratuidade estudantes regularmente matriculados nas unidades de ensino da rede pública municipal, estadual e particular nas cidades que compõem a Região Metropolitana de São Luís (São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e a capital) e de Imperatriz e cidades vizinhas, desde que sejam titulares de carteira estudantis registradas no Sindicato das Empresas de Transportes (SET) e de Bilhetagem Eletrônica da empresa Ratrans, respectivamente.

Continuidade da ação

A gratuidade das passagens também já foi garantida para o próximo ano pelo governador Flávio Dino. “O benefício da gratuidade do ônibus no domingo do Enem é para quem tem o cartão estudantil. No próximo ano, vamos ampliar para outros casos”, informou o governador.