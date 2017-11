Mais de 70 mil alunos tiveram ônibus gratuito no Maranhão no segundo dia do Enem

Aproximadamente 65 mil alunos na Grande São Luís e 12 mil na Região Metropolitana de Imperatriz puderam fazer o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (12), sem precisar pagar as passagens de ônibus. A medida foi estabelecida pelo governador Flávio Dino para garantir a maior presença possível dos alunos no exame. No domingo anterior (5), mais de 70 mil estudantes já tinham sido beneficiados.

O benefício foi concedido a alunos com carteiras de estudante registradas no Sindicato das Empresas de Transportes (São Luís) ou no departamento de Bilhetagem Eletrônica da empresa Ratrans (Imperatriz). Eles puderam circular gratuitamente para fazer as provas em São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, São Luís, além de Imperatriz e cidades vizinhas.

“Sei que tem gente que teve que pegar três ônibus e essa ajuda é muito importante para quem precisa, para quem busca um futuro melhor”, disse Ivanielson de Jesus Araújo, de 23 anos, que fez a prova.

“É um incentivo muito bom para os estudantes, eu não ia fazer a prova, mas não poderia perder essa chance, ainda mais saindo de graça”, afirmou Elza Gonçalves, de 23 anos.

O governador já anunciou que o benefício será mantido e estendido nas próximas edições do Enem.

O Enem é usado por diversas universidades como parte do processo de seleção dos candidatos.