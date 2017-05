Mais de 590 internos são transferidos para ampliar ações de ressocialização e vagas no sistema prisional

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, na manhã de -feira (8), a transferência de 591 internos das Unidades Prisionais de Ressocialização de São Luís (UPSLs) 3, 4 e 5 para a Penitenciária Regional de São Luís (PRSLZ), antigo ‘PSL III’.

A operação teve como objetivo principal a redivisão de presos primários ociosos, cujos crimes são de menor potencial ofensivo, para que estes também sejam inseridos nas ações de ressocialização desenvolvidas atualmente em todo o sistema prisional do estado.

Com a transferência, a gestão prisional buscou ainda um melhor aproveitamento das vagas em desuso na Penitenciária Regional de São Luís, e reduzir a ocupação em algumas unidades de grande fluxo, como o Centro de Observação, Classificação e Triagem (COCT).

Além de reabrir 350 vagas, a administração penitenciária priorizou a segurança interna carcerária, trazendo para dentro do Complexo Penitenciário São Luís, dotado de ‘Portaria Unificada’ – equipada com dois aparelhos Body Scans -, detentos de maior periculosidade. “Ações como esta são possíveis graças aos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que registra, , mais de 2.300 internos inseridos em mais de 90 oficinas de trabalho; e mais de 900 matriculados em salas de aula”, lembrou a subsecretária da Seap, Ana Luísa Falcão.

A Seap ressalta que estes números, associados às ações contínuas de segurança interna prisional que zeraram os índices de homicídios intramuros, tiraram o Sistema Penitenciário do Maranhão do topo e o colocou como último do ranking que mede a taxa de violência no país. “Gestão prisional se faz com ações estratégicas que melhorem o cumprimento de pena, e também o desempenho dos servidores. Tem sido assim desde o início de 2015; e nosso maior desafio é continuar avançando”, frisou o titular da Seap, secretário Murilo Andrade de Oliveira.

Mais de 250 agentes penitenciários, entre efetivos de carreira, temporários e auxiliares participaram direta e indiretamente da operação de transferência. A ação também recebeu apoio ostensivo de 35 policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BP Choque).

Assistência

O processo de transferência foi acompanhado pela Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Maranhão, por uma equipe de assistentes sociais das referidas unidades prisionais, e pela Supervisão de Assistência às Famílias (SAF), que está no atendimento, por meio do telefone (98) 99204-5458.