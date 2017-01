Mais de 30 entidades pleiteiam pavimentação de vias através do ‘Mutirão Rua Digna’

Cerca de 30 associações demonstraram interesse e quatro já submeteram projetos para participar do ‘Mutirão Rua Digna’, ação do Governo do Maranhão para pavimentação de vias em sistema de cooperação com as comunidades. Com objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e gerar emprego e renda, a ação segue com inscrições abertas até o dia 28 de abril pelo site www.participa.ma.gov.br.

Estão com projetos em análise pela equipe técnica do ‘Mutirão Rua Digna’, comunidades dos municípios de São José de Ribamar, Pedro do Rosário, Governador Newton Bello e São Luís. Nesta primeira etapa podem participar apenas associações, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, sindicatos e cooperativas de cidades da Região Metropolitana de São Luís ou dos 30 municípios atendidos pelo Plano ‘Mais IDH’.

O ‘Mutirão Rua Digna’ é coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária (Setres), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) e Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop). A ação conta, ainda, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) e Universidade Estadual do Maranhão (Uema).

“O Mutirão Rua Digna é uma ação com perspectiva de contribuir com calçamento, sobretudo nas vias de periferia, e também geração de renda, porque as pessoas que irão trabalhar poderão ter uma ajuda de custo, ou prestar serviço através de diária ou empreitada”, falou a secretária da Setres, Maria Virgínia de Andrade.

Por meio de edital, as comunidades podem submeter projetos de pavimentação para vias de 3,5 metros, de 4 metros e de 6 metros. Cada inscrito terá direito a receber até R$ 200 mil para pavimentar uma ou mais ruas em sua área de atuação.

O calçamento das ruas será feito com bloquetes intertravados, preferencialmente confeccionados pelos apenados do Complexo Penitenciário São Luís. As associações ou sindicatos também são orientados a obter material de construção dos fornecedores da própria comunidade, a fim de gerar renda para o comércio local.

Tão logo os projetos sejam aprovados, as comunidades já poderão dar início às obras, sob a inspeção de técnicos do ‘Mutirão Rua Digna’. Após a aprovação do projeto e assinatura de termo de cooperação com a Setres, a entidade recebe, em um prazo de 15 dias, 20% dos recursos para iniciar a pavimentação da via.

“Queremos envolver o máximo de entidades, desde que atendam aos interesses da ação, que é calçamento em vias públicas, sobretudo as de periferia, privilegiando o maior número possível de pessoas e melhorando o acesso para idosos e pessoas com deficiência”, falou Maria Virgínia de Andrade.

Assistência técnica

Equipes do ‘Mutirão Rua Digna’ visitaram os 30 municípios atendidos pelo Plano ‘Mais IDH’ em dezembro do ano passado, para divulgar a ação junto as comunidades. A mobilização será retomada neste mês de janeiro, desta vez para tirar dúvidas e orientar as entidades sobre a documentação necessária para ter acesso ao serviço.

A Setres trabalha, atualmente, na publicação de cartilha de prestação de contas para distribuir às entidades, que também contam com o auxílio da equipe de profissionais do ‘Mutirão Rua Digna’ para qualquer outro tipo de orientação, como as normas de segurança do trabalho a serem adotadas e a tabela de pagamento para profissionais da construção civil.

“A gente tem percebido que o contingente de desempregados é muito grande, sobretudo na área da construção civil. Diante dessa situação toda de crise no País, o Maranhão está na contramão de todos os estados, gerando oportunidade de trabalho e renda”, concluiu Virgínia.