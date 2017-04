Mais de 200 policiais farão a segurança durante Via Sacra

Mais de 200 policiais militares nas ruas com aparato de viaturas, motocicletas e cavalaria integram o planejamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-MA) para a apresentação da Via Sacra, em São Luís. A operação será coordenada pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM 3) da Polícia Militar, reforçando o trabalho do Batalhão de Polícia da área. As estratégias de operação foram definidas em reuniões com a diretoria do espetáculo e comunidade local. A Via Sacra – encenada há 36 anos pelo Grupo Grita – será dias 13 e 14 de abril, a partir das 18h, no Anjo da Guarda.

O comandante do 1º Batalhão da PM da área, tenente-coronel Edivaldo Mesquita dos Santos, destacou a importância do evento para a cidade, considerando a movimentação que agrega no período. “É muito grande o número de pessoas durante o evento, que é parte do calendário cultural e atrai muitos turistas, movimentando toda a cidade. Para atender à demanda, todo ano elaboramos um plano de atividades com foco na prevenção e também, na repressão de ocorrências, sempre com participação e apoio da comunidade envolvida”, enfatiza. Por ano, a Via Sacra atrai um público de mais de 200 mil pessoas.

Na área do espetáculo e entorno a polícia monta quatro barreiras de contenção nas vias de acesso ao bairro para revista dos que forem ao evento. Policiais a pé, em viaturas, motocicletas e grupamentos da cavalaria somam na operação. “O plano inclui ações do policiamento fixo e também, com escolta durante todo o percurso. Onde não houver acesso a veículos, entra o policiamento montado. Vamos garantir a segurança tantos dos que realizam a peça, quanto do público que for prestigiar”, destacou o comandante.

A ação da Polícia Militar se soma ao da Polícia Civil que vai dispor de plantão especial na 5º Delegacia, no Anjo da Guarda, que vai funcionar 24h nos dois dias de espetáculo. Para assegurar ainda mais a tranquilidade do público, o Corpo de Bombeiros realizou vistoria técnica em itens de segurança e promoveu treino com orientações de primeiros-socorros aos jovens da comunidade. Na ocasião do evento, bares são fechados para dar espaço aos espectadores, conforme acordo com a comunidade e comissão dos organizadores do evento.

O plano abrange ainda a área Itaqui-Bacanga, ao longo da Avenida dos Portugueses e em paradas de ônibus para garantir o retorno tranquilo do público para casa. A ação tem parceria de órgãos municipais, como a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), que cuidará do isolamento do tráfego na região; de Saúde (Semus) com reforço do Samu; Blitz Urbana, responsável pela fiscalização de bares e do comércio ambulante. A ação de segurança tem início às 17h.

Via Sacra

Este ano, o espetáculo trabalha o tema ‘Quebra as correntes e desbrava-te’. Encenado ao ar livre, a peça tem montagem em cinco pontos distribuídos em percurso de dois quilômetros. No primeiro ato da peça, a história da vida do Cristo menino na carpintaria. Em seguida, os atos, ‘Números circenses/Jesus no templo/Cura do homem possuído’, no Largo do Teatro Itapicuraíba; ‘Lava-Pés, Santa Ceia, Conspiração, Horta das Oliveiras, Condenação do Sinédrio, Palácio de Pilatos’, na Praça do Anjo; ‘Via Crucis/Meninos excluídos, Verônica’, na Avenida Odylo Costa Filho; ‘Corredor da reflexão’, na Rua Palestina; e, encerrando com o ato ‘Encontro com Maria, Crucificação, Pietá, Enforcamento de Judas, Anunciação e Ressurreição’, na Praça da Ressurreição – ponto alto do espetáculo.