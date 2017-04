Mais de 200 crianças recebem documentos de identidade com Projeto Cidadão Mirim

Nesta segunda-feira (10), o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon-MA) realizou mais uma edição do projeto Cidadão Mirim, em parceira com a Prefeitura de São José de Ribamar e o Pátio Norte Shopping. O projeto levou cerca de 100 crianças para tirar a primeira via do RG, emitir CPF, receber orientações sobre consumo consciente e ter acesso ao lazer no parque de diversões do shopping. Desde a semana passada, 250 crianças já foram atendidas no Viva do Pátio Norte Shopping.

De acordo com o presidente do Procon, Duarte Júnior, o principal objetivo do projeto é garantir o acesso a direitos constitucionais. “Através desse projeto nós garantimos às crianças a emissão do primeiro RG e CPF, bem como o acesso ao lazer, que também é um direito constitucional. A participação das crianças da rede pública de ensino de São José de Ribamar no Cidadão Mirim serve como uma complementação às atividades educacionais”, explicou o presidente.

Para o prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando, a parceria entre Estado e município favorece a ampliação de direitos para os cidadãos. “O programa Cidadão Mirim para nós é uma alegria muito grande. Começa a colocar a criança na direção do exercício da cidadania”, avaliou o prefeito.

Além de ter acesso à documentação básica, o projeto também proporcionou às crianças uma visita à Fantástica Fábrica de Cupcakes e diversão gratuita no parquinho Parks e Games, além de receberem lanche.

Na semana passada, 150 crianças também participaram do Cidadão Mirim por meio de uma parceira entre Procon-MA e o vereador de São Luís, Marcelo Poeta, que fez doação de materiais escolares. Na oportunidade, as crianças receberam pela primeira vez documentos como RG e CPF, além de terem acesso a cinema gratuito e lanche. Durante todo o ano, o Cidadão Mirim continuará atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social.